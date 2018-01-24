HABER

OnePlus kullanıcısı tehlike altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 24.01.2018 10:37 | Son Güncelleme 6 saat önce

Çin’in en büyük telefon üreticilerinden OnePlus, geçtiğimiz günlerde ciddi bir güvenlik ihlali yaşadı.

OnePlus kullanıcısı tehlike altında

Son günlerde gündemde olan hacklenme iddialarını araştıran şirket, iddiaların gerçek olduğunu doğruladı. Böylece binlerce kullanıcının kredi kartı bilgilerinin hackerlar tarafından ele geçirilmiş olma ihtimali resmiyet kazanmış oldu.

Kasım ayı ile 11 Ocak tarihleri arasında şirketin internet sitesinden alışveriş yapan kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği söyleniyor. OnePlus’ın sistemini hackleyen siber suçluların sadece kredi kartı numarasını değil, aynı zaman kartların son kullanma tarihi ve güvenlik kodlarını da ele geçirdiği açıkladını. Şirket bu yüzden kullanıcılarından kredi kartı işlemlerini kontrol etmelerini istedi. İşlemlerinde herhangi bir tutarsızlık fark eden kullanıcıların bankaları ile iletişime geçmesi istendi.

Çinli telefon üreticisi bir daha böyle bir güvenlik açığının yaşanmaması için bir siber güvenlik şirketi ile birlikte çalışıyor. Ancak yaşanan bu sızıntının ilerleyen dönemde şirkete ciddi sorunlar doğurabileceği söyleniyor.

Apple HomePod Sertifika Alırken Görüldü

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji çin OnePlus

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Eto'o için dudak uçuklatan teklif

Eto'o için dudak uçuklatan teklif

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi

Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi

iPhone X’ten beklentilerini düşürdü

iPhone X’ten beklentilerini düşürdü

Kulaklık girişinden o da vazgeçiyor

Kulaklık girişinden o da vazgeçiyor

Telefonu kurcalarken zengin oldu! Google’dan iyi haberler geldi…

Telefonu kurcalarken zengin oldu! Google’dan iyi haberler geldi…

Asistan robot işten kovuldu! İşte kovulan ilk robot Fabio

Asistan robot işten kovuldu! İşte kovulan ilk robot Fabio

Sanal gerçeklik simülasyonları için koltuk geliştirildi

Sanal gerçeklik simülasyonları için koltuk geliştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.