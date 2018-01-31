OnePlus suçlamalara açıklık getirdi

Çinli üretici, kaliteci işçiliği ve agresif fiyat politikası sayesinde kısa sürede önemli bir müşteri kitlesine erişmeyi başardı. Öyle görünüyor ki bu başarı pazardaki bazı rakiplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Keza son dönemde OnePlus ile ilgili spekülasyonların sayısında yoğun bir artış söz konusu.

Kısa süre önce OnePlus’ın bazı kullanıcı bilgilerini kendi sunucularına aktardığı iddia edilmişti. OnePlus yetkilileri, bu işlemin tamamen müşteri memnuniyeti için olduğunu söylemişler sonrasında ise bu geri bildirim olayını isteğe bağlı hale getirmişlerdi.

Tam bu konudaki söylentiler sona erdi derken, bu seferde OnePlus’ı Çin hükümetine bilgi sızdırmakla suçladılar. OnePlus’ın global pazarda kullandığı OxygenOS’in içerisinde yer alan badwords.txt dosyasının, kullanıcı bilgilerini Çin hükümetine aktardığı iddia ediliyordu.

Bu iddialar karşısında bir süre sessiz kalan yetkililer, geçtiğimiz gün konuyu açıklığa kavuşturdu. OnePlus’tan yapılan açıklamada, OxygenOS içerisinde bulunan badwords.txt dosyasının tamamen pasif olduğu belirtildi. Bu dosyanın Çin pazarında kullanımda olan HydrogenOS’te aktif olarak çalıştığı ve bazı iş ortaklarının bu yolla kullanıcılara kolaylıklar sağladıkları belirtildi.

Kısacası, Çinli akıllı telefon üreticisi bir kez daha kendini aklamış oldu. Bakalım yetkililerden gelen bu açıklamaya kullanıcıların tepkisi ne olacak?

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