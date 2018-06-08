Önü aynı arkası farklı: Galaxy Note 9’un yeni görselleri sızdırıldı!

Samsung Galaxy Note 9 -en azından Samsung için- yaz mevsiminin çok sıcak geçmesine sebep olacak. Zira önceki Galaxy Note serisi akıllı telefonlara baktığımızda Samsung Galaxy Note 9’un Ağustos ayında tanıtılması büyük olasılık taşıyor. Henüz Galaxy Note 9’un teknik özellikleri kesinlik kazanmasa da telefonun resmi olabilecek yeni görselleri ortaya çıktı bile.

KARŞINIZDA EN NET GÖRSELLERİ İLE GALAXY NOTE 9!

Galaxy Note 9 sızıntı görsellerine bakarsak, Samsung Galaxy Note 9 Galaxy S9 gibi bir tasarım diline sahip olacak ve Galaxy Note 8’den tasarım anlamında pek farklı bir şey sunmayacak. Samsung’un Infinity Display teknolojisiyle son derece uyumlu olduğu görülen Galaxy Note 9’da 3.5 mm kulaklık girişinin ise korunduğu görünüyor.

Telefonun arka tarafına baktığımızda ise bizi Galaxy S9+’tan tanıdığımız bir çift kamera karşılıyor ancak bu kamera Galaxy S9+’taki gibi bir tasarıma sahip değil.

GALAXY NOTE 9’UN KAMERALARI GALAXY S9+’TAN FARKLI OLACAK

Galaxy Note 9’un arka kameraları Galaxy S9+’ın aksine dikey değil yatay bir tasarıma sahip. Yani Galaxy Note 8’deki kamera dizilimi Galaxy Note 9’da da aynen korunuyor. Galaxy Note 9’un arka kameralarının hemen altında ise bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bu da Samsung’un ekrana entegre parmak izi okuyucusunu Galaxy S10’a bıraktığı anlamına geliyor.