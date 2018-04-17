Onu da biliyorlarmış: Facebook’tan yeni itiraf

Facebook skandalının yankıları dur durak bilmiyor. Her gün hakkında yeni bir açıklama gelen skandalın alanı Facebook tarafından yapılan bir itiraf ile daha da genişledi.

“FACEBOOK'A GİRDİĞİNİZ ANDA BİLGİLERİNİZ ALINIYOR”



Facebook itirafı, Facebook Ürün Yönetim Müdürü David Baser’dan geldi. Baser, "Hizmetimizi kullanan bir siteyi veya uygulamayı ziyaret ettiğinizde, giriş yapmasanız veya bir Facebook hesabınız olmasa bile size dair bilgileri alıyoruz" yazarak resmi Facebook blogunda paylaştı. Baser'ın itirafı Facebook ile alakası olmayan ancak siteye giriş yapan kişileri korkutmaya yetti.

FACEBOOK KENDİNİ GOOGLE VE TWITTER İLE SAVUNDU



Facebook yetkilisi Baser, kendisini Google ve Twitter gibi şirketlerin de aynı bilgilere erişim sağladığını söyleyerek savundu. Çok sayıda web sitesi ve uygulamanın Facebook hizmetlerinden faydalandığını söyleyen Baser, bu bilgilerin genelde hedefleme reklamcılık için kullanıldığını ifade etti. Bakalım Facebook skandalının dalgaları daha nereleri vuracak?