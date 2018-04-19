Oppo A3 Görüldü

Uygun fiyatlı A3 çentikli bir tasarıma sahip. Telefonda herhangi bir parmak izi okuyucu bulunmuyor. Bunun yerine yüz tanıma özelliğine yer veriliyor. A3’te 2280 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte 6.2 inç ekrana yer veriliyor.

Telefonun özellikleri arasında MediaTek Helio P60 yonga seti, 4 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı, 3300 mAh batarya, 16 megapiksel arka kamera ve yapay zeka özelliklerine sahip 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Direkt Android Oreo 8.1 ile çıkacak telefon 320 dolar etiket fiyatına sahip. Yakında satışa çıkması beklenen A3’ün renk seçenekleri arasında mavi, siyah, gümüş, kırmızı ve altın bulunuyor.

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