Oppo, Apple ve Samsung’u geçti

Ne var ki Asya pazarında ağırlıklı olarak giriş ve orta segmentteki modellerin hakimiyeti mevcut. Dolayısıyla bu durum Amerika ve Avrupa pazarının da önemini arttırmış oluyor. Peki akıllı telefon pazarına yön veren ülkelerden biri olan Çin’de zirvede kim bulunuyor? Apple mı, Samsung mu, Huawei mi yoksa yükselişini devam ettiren Oppo mu? İşte bu sorunun yanıtı.

Bilindiği üzere akıllı telefon pazarındaki satış grafikleri çeyreklere ve yılın geneline göre oluşturuluyor. Mayıs ayına yaklaştığımız şu günlerde, 2018 ilk çeyreğine dair satış rakamlarının da netleştiğini görüyoruz. Çin’de faaliyet gösteren pazar araştırma şirketi Sino tarafından paylaşılan bilgilere göre, geçtiğimiz çeyrekte hayli değişik bir tablo ortaya çıkmış. Genel olarak Çin’de zirvede yer alan isim Huawei olurdu. Fakat 2018 ilk çeyrekte Oppo’nun 18.52 milyonluk sevkiyatla açık ara önde olduğunu görüyoruz. Onu 17.34 milyonla Vivo ve 16.8 milyonla Apple takip ediyor.

Açıkçası Apple’ın zirveye bu kadar yakın olması da şaşırtıcı.