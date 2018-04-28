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Oppo, Apple ve Samsung’u geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarını bir bütün olarak düşündüğümüzde, en büyük payın Asya bölgesine ait olduğunu görüyoruz. Malum bu tarafta Hindistan ve Çin gibi dünyanın en fazla nüfusuna sahip 2 ülkesi bulunuyor.

Oppo, Apple ve Samsung’u geçti

Ne var ki Asya pazarında ağırlıklı olarak giriş ve orta segmentteki modellerin hakimiyeti mevcut. Dolayısıyla bu durum Amerika ve Avrupa pazarının da önemini arttırmış oluyor. Peki akıllı telefon pazarına yön veren ülkelerden biri olan Çin’de zirvede kim bulunuyor? Apple mı, Samsung mu, Huawei mi yoksa yükselişini devam ettiren Oppo mu? İşte bu sorunun yanıtı.

Bilindiği üzere akıllı telefon pazarındaki satış grafikleri çeyreklere ve yılın geneline göre oluşturuluyor. Mayıs ayına yaklaştığımız şu günlerde, 2018 ilk çeyreğine dair satış rakamlarının da netleştiğini görüyoruz. Çin’de faaliyet gösteren pazar araştırma şirketi Sino tarafından paylaşılan bilgilere göre,  geçtiğimiz çeyrekte hayli değişik bir tablo ortaya çıkmış. Genel olarak Çin’de zirvede yer alan isim Huawei olurdu. Fakat 2018 ilk çeyrekte Oppo’nun 18.52 milyonluk sevkiyatla açık ara önde olduğunu görüyoruz. Onu 17.34 milyonla Vivo ve 16.8 milyonla Apple takip ediyor.
Açıkçası Apple’ın zirveye bu kadar yakın olması da şaşırtıcı.

Huawei’ye gelecek olursak yaklaşık olarak 14 milyonluk bir sevkiyatla karşılaşıyoruz. İşin garip yanı Huawei’nin yan şirketi olan Honor’da 14 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş.
Yani Huawei ve Honor’u tek bir şirket olarak düşünürsek, Oppo, Apple ve Vivo’nun önüne geçecektir.

Öte yandan global pazarda zirvede yer alan Samsung, Çin pazarında ilk çeyreği 2.14 milyonluk sevkiyatla 9. sırada tamamlamış. Bakalım yıl sonu bizleri nasıl bir tablo bekliyor olacak.

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Anahtar Kelimeler:
oppo Apple Samsung

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