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Oppo F7’nin düşük maliyetli versiyonu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

Bu ayın başında yeni alt markası Realme’yi duyuran Oppo, bu markayı taşıyan ilk telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Oppo Realme 1’yi gösteren ilk görüntüler sızdırıldı.

Oppo F7’nin düşük maliyetli versiyonu

Hatırlayacağınız gibi Oppo, bu ayın başında Realme adını taşıyan yeni bir alt marka duyurdu. Başta Hindistan olmak üzere gelişmekte olan pazarlara yönelik olarak Realme serisi, ilk modeline kavuşuyor. Çin’li telefon üreticisinin çok yakında Hindistan’da piyasaya sürmeye hazırlandığı Oppo Realme 1 ortaya çıktı. Sızdırılan yeni görüntüler sayesinde Realme serisinin ilk üyesi açıkça görüldü.

Realme 1, tasarım olarak Oppo F7’ye bir hayli benziyor. Özellikle telefonun Diamond Black arka paneli Oppo F7 ile neredeyse birebir aynı. Ancak Realme 1, Oppo F7’den çok daha ucuz bir telefon olduğu için tasarımda bazı değişiklikler yapılmış. Realme 1 de 18:9 ekranla geliyor ama ekranın üst kısmında çentik yer almıyor. 6 inç ekran 1080 x 2160 çözünürlüğe sahip.

Teknik özelliklere geldiğimizde ise iki telefon arasındaki fark açık bir şekilde görülüyor. İlk olarak Realme 1’de parmak izi okuyucu bulunmuyor. Oppo F7’deki 16 megapiksellik arka kameranın yerini 13 megapiksellik kamera alırken, asıl düşüş selfie kamerasında görülüyor. Hatırlayacağınız gibi Oppo F7, 24 megapiksellik selfie kamerası ile dikkat çekiyordu. Oppo F7’nin daha uygun fiyatlı versiyonu olarak görülen Realme 1’de ise selfie kamerası 8 megapiksele düşürülmüş.

Telefonun diğer teknik özellikleri ise Oppo F7 ile aynı. MediaTek’in Helio P60 yonga setiyle çalışan telefonda; 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 3400 mAh batarya bulunuyor.

İlk olarak Hindistan’da satışa sunulacak telefon 15 Mayıs’ta raflardaki yerini alacak. Oppo’nun yeni telefonunu 180 dolara satışa çıkarması bekleniyor.

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