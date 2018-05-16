Oppo F7 Youth, tasarımıyla Oppo A3’ü andırıyor

Bildiğiniz gibi Oppo, yeni akıllı telefonu Oppo F7’yi geçtiğimiz ay satışa çıkardı. 25 megapiksel selfie kamerası ile dikkat çeken telefon, özellikle selfie düşkünleri için oldukça cazip bir seçenek olarak sunuldu. Çinli telefon üreticisi, F serisinin diğer üyeleri gibi Oppo F7’nin de daha uygun fiyatlı bir versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Oppo F7 Youth adını taşıyan bu yeni model, bugün bir kez daha görüldü.
Myanmar’da yayınlanan yeni bir tanıtım videosu, F7 Youth sayesinde yeni detayların ortaya çıkmasını sağladı. Bu videoya bakılırsa Oppo’nun yeni telefonu tek arka kamera ve Diamond Black arka panel ile geliyor. Ayrıca telefonda parmak izi sensörü bulunmuyor. F7 Youth, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Oppo A3’e benzerliği ile dikkat çekiyor.
Oppo F7 gibi Youth versiyonu da AI Selfie kamerası ile geliyor. Yapay zeka destekli selfie kamerası, makine öğrenme metodunu kullanarak yüzü daha iyi tanıyarak ve arka planı analiz ederek daha iyi selfie çekilmesini sağlıyor.
F7 Youth’un fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak daha önceki Youth modellerinin fiyatlandırmasına bakınca, F7 Youth’un yaklaşık 260 dolara satışa sunulacağı tahmin ediliyor.
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