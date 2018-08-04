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Oppo F9, 15 Ağustos’ta tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2018 10:14 | Son Güncelleme

Bu ay düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak Oppo F9 bir kez daha görüldü. Oppo, telefonun yeni görüntülerini resmi hesabından paylaştı.

Oppo F9, 15 Ağustos’ta tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Oppo yeni akıllı telefonu F9’u çok yakında satışa sunmaya hazırlanıyor. Son günlerde telefonu tanıtmak için çeşitli paylaşımlarda bulunan şirket, bugün de F9 paylaşımlarına devam etti. Telefonun tasarımını ve renk seçeneklerini gösteren yeni görüntüler Oppo’nun resmi hesabından paylaşıldı.

Yayınlanan bu görüntülerde telefonun satışa sunulacağı iki renk seçeneği görünüyor. Gün doğumu kırmızısı ve alacakaranlık mavisi olarak adlandırılan bu renk seçeneklerine farklı alternatiflerin de katılması bekleniyor. Ayrıca yayınlanan görüntülerde telefonun arka yüzündeki, yan yana yerleştirilmiş çift kamera da net bir şekilde görülüyor.

Oppo tarafından yayınlanan bu resmi görüntülerin yanı sıra F9’un yeni görüntüleri de internete sızdırıldı. Bu görüntülerde Endonezya’da telefonun tanıtımı için hazırlanan billboard afişleri görülüyor.

Oppo yeni telefonunu 15 Ağustos’ta Vietnam’da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak. İlk olarak Asya pazarında satışa çıkacak telefonun diğer pazarlara ne zaman geleceği şu an için açıklanmadı.

Daha önce gelen sızıntılara göre %90.8 gövde/ekran oranına sahip 6.3 inç ekranla gelecek F9’un teknik özellikleri arasında 16 + 16 megapiksel çift arka kamera, 25 megapiksel selfie kamerası, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve Helio P60 yonga seti bulunuyor.

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Oppo F9 oppo

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