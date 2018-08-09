Oppo F9 dikkat çekici detaylarıyla geliyor

Adından çokça söz ettiren F9 ailesi tanıtıma artık çok yakın. Dün Corning Gorilla Glass 6‘yı kullanan ilk cihaz olacağı ortaya çıkan F9, bugün de detaylı teknik tablosuyla gün yüzüne çıktı.

Teknik bilgilerden önce bazı öne çıkan özelliklerden bahsedelim. İlk olarak hızlı şarj; Oppo’nun yeni nesil sisteminden gücünü alan sistem, 5 dakikalık şarjla 2 saatlik konuşma süresi vaat ediyor.

Bunun dışında 6.3 inçlik bir ekran bulunuyor ve çentik oldukça küçük. Full HD+’lık çözünürlük mevcut ve çerçeveler de yok denecek kadar az. MediaTek’in Helio P60‘ından güç alan F9, 4/6 GB RAM ve 64 GB’lık depolamaya sahip.

16 + 2 MP‘lik çift arka kameranın yanında 25 MP‘lik ön kamera dikkat çekiyor. Öte yandan çift sim kart desteği ve NFC’nin bulunmaması da önemli detaylardan.

Qualcomm’dan akıllı saatlere yeni yongaseti



