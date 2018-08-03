Oppo F9, suya karşı oldukça dayanıklı olacak

Oppo’nun şu aralar F serisinin 2 yeni üyesi üzerinde çalıştığı artık kesinlik kazandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Oppo Malezya resmi web sitesi üzerinden Oppo F9 için bir tanıtım görseli yayınlamıştı. Yayınlanan görselde, şelale altında bulunan çentikli bir akıllı telefon sülieti yer alıyordu. Bu görselin yayınlanmasından kısa süre sonra Çinli üretici F9 Pro modeline dair bir görsel yayınlamış ve telefonun VOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini duyurmuştu. Şimdi ise F9 ile ilgili iki yeni tanıtım görseli daha yayınlandı.

Bilindiği üzere Oppo’nun F serisi genel itibariyle selfie odaklı bir seri. F serisi altında çıkan modellere baktığımızda yüksek çözünürlüklü ön kamera ya da çift ön kamera kurulumu içeren telefonlarla karşılaşıyoruz.

Dolayısıyla yeni gelecek olan F9 modeli de muhtemelen yüksek çözünürlüklü bir ön kamera ile gelecektir. Son olarak F7 modelinde 25MP’lik bir kameranın kullanıldığını hesaba katarsak, F9 modelinde kullanılan kamera da 25MP’in altına düşmeyecektir.