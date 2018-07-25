HABER

Oppo F9 ve F9 Pro önümüzdeki ay gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.07.2018 08:27 | Son Güncelleme

Oppo F7’den çabuk sıkılan Çinli şirket modeli güncelleme kararını almış durumda. Son sızıntılara göre Oppo F9 ve F9 Pro önümüzdeki ay gelecek.

Oppo F9 ve F9 Pro önümüzdeki ay gelecek

Oppo F7 nisan ayında duyurulmasına rağmen tahtını F9 ailesine bırakmak üzere. Geçtiğimiz günlerde çift kamerayı onaylayan bir posterle modelin gelişini doğrulayan firma, bugün modellerini Bluetooth sertifikası onayından geçirdi.

Listede daha önce beklenenin aksine üç ayrı versiyon gözüküyor. Bunlardan ikisi, iki ayrı F9 versiyonu. Listede bunların farklarını göremiyoruz fakat F7’deki Youth alternatifi gibi bir  alternatif model olabilir. Bununla birlikte bir yongaseti değişikliği bekleyebiliriz. Son model ise F9 Pro. Bu cihaz daha önce görülmüş bir telefon değil dolayısıyla elimizde detayları bulunmuyor.

Özellikleri hala sır gibi saklanan yeni modellerin çıkış tarihi çok büyük ihtimalle ağustos ayı olacak. Detaylar ise önümüzdeki günlerde gelecektir.

Godzilla King of the Monsters için ilk video yayınlandı

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Galaxy Watch sızdırıldı!Galaxy Watch sızdırıldı!
Trendyol resmen Alibaba'nınTrendyol resmen Alibaba'nın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oppo F9 F9 Pro

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katlanabilir telefon geliyor, ama Galaxy X değil!

Katlanabilir telefon geliyor, ama Galaxy X değil!

Kirin 980 yolda, Mate 20 serisi ilk kullanan olacak

Kirin 980 yolda, Mate 20 serisi ilk kullanan olacak

Meizu 16 sahip olduğu donanımıyla ses getirecek

Meizu 16 sahip olduğu donanımıyla ses getirecek

Siber suç çetesi Tayland’da yakalandı

Siber suç çetesi Tayland’da yakalandı

Galaxy Note 9 4000 mAh bataryayla gelecek

Galaxy Note 9 4000 mAh bataryayla gelecek

Nokia 5.1 Plus yolda

Nokia 5.1 Plus yolda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.