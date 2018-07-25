Oppo F9 ve F9 Pro önümüzdeki ay gelecek

Oppo F7 nisan ayında duyurulmasına rağmen tahtını F9 ailesine bırakmak üzere. Geçtiğimiz günlerde çift kamerayı onaylayan bir posterle modelin gelişini doğrulayan firma, bugün modellerini Bluetooth sertifikası onayından geçirdi.

Listede daha önce beklenenin aksine üç ayrı versiyon gözüküyor. Bunlardan ikisi, iki ayrı F9 versiyonu. Listede bunların farklarını göremiyoruz fakat F7’deki Youth alternatifi gibi bir alternatif model olabilir. Bununla birlikte bir yongaseti değişikliği bekleyebiliriz. Son model ise F9 Pro. Bu cihaz daha önce görülmüş bir telefon değil dolayısıyla elimizde detayları bulunmuyor.

Özellikleri hala sır gibi saklanan yeni modellerin çıkış tarihi çok büyük ihtimalle ağustos ayı olacak. Detaylar ise önümüzdeki günlerde gelecektir.

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