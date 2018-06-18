Oppo Find X çerçevesiz ekranla gelebilir

Teknolojinin gelişmesi beraberinde birçok yenilik de getiriyor. Telefonlara gelen en önemli yeniliklerden biri de ekran kasa oranının giderek büyümesi oldu. Günümüz telefonlarında ekran/kasa oranı yüzde 70-80 ve hatta 90'a kadar çıkıyor. Gelişen teknoloji ile artık ekran telefonun neredeyse tamamını kaplar hale geldi.

Bu alanda önemli adımlardan biri Oppo tarafından atılıyor. Firmanın 19 Haziran'da tanıtacağı Find X modelinin ekran kasa oranı ile ilgili bir tasarım yayınlandı. Firmanın resmi olarak paylaştığı tasarımda telefonun ön yüzü görünürken aynı zamanda ekran/kasa oranı ile ilgili bir rakam da yer alıyor. 9. % olarak verilen rakam telefonun ekran/kasa oranı. Görünen o ki telefonun ekran/kasa oranı yüzde 90'ın üzerinde olacak.

Oppo Find X ekran/gövde oranı yüzde 93.8 olacak

Rakam ile ilgili bir bilgi verilmese de bu konuda bazı tahminler de yapılıyor. İnternette bu tarz sızıntılarla tanınan Ben Geskin, Twitter'da paylaştığı bir bilgi ile rakamın yüzde 93.8 olacağını açıkladı. Elbette bu rakam kesin değil.