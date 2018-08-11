Oppo Find X özel sürümü 4 saniyede tükendi

Hatırlanacağı üzere Oppo kısa süre önce ön paneli tamamen ekranla kaplı olan yeni amiral gemisi modeli Find X’i tanıtmıştı. Oppo Find X, teknik özelliklerinden ziyade, neredeyse tamamı ekranla kaplı olan ön paneli ile dikkat çekmişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi, Find X’i tanıtırken, 1500 dolardan satışa sunulması planlanan 512GB depolama alanı ve SuperVOOC teknolojisi ile donatılacak Lamborghini Edition’dan da bahsetmişti.

Merakla beklenen bu özel versiyon geçtiğimiz gün satışa sunuldu. Oppo Find X Lamborghini Edition stokları, telefon satışa sunulduktan yaklaşık olarak 4 saniye sonra tükendi.

Oppo ilk flaş satışta ne kadar cihaz satıldığını açıklamamış olsa da 4 saniye içerisinde stokların tükenmiş olması ciddi anlamda iyi bir başarı.

Teknik özellikleri itibariyle normal Find X’e benzeyen Lamborghini Edition, SuperVOOC teknolojisi ile öne çıkıyor. Telefon bu hızlı şarj özelliği sayesinde 0’dan tam şarja sadece 35 dakika içerisinde ulaşabiliyor.

Bu arada dip not olarak şunu da belirtmemiz gerekiyor. SuperVOOC teknolojisinden ötürü Lamborghini Edition’un pil kapasitesi 3730 mAh’tan 3400 mAh’a düşürülmek zorunda kalmış. Yani normal bir Oppo Find X ile Lamborghini Edition arasında 330 mAh’lık kapasite farkı mevcut.

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