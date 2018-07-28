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Oppo Find X sınıfı geçemedi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Oppo’nun pek çok açıdan iddialı yeni amiral gemisi Oppo Find X, sağlamlık testine çok fazla mukavemet gösteremedi. Bükülme testi telefonun sonu oldu.

Oppo Find X sınıfı geçemedi

Yeni çıkan telefonlarda görmeye alıştığımız ekstrem testlere yenisi eklendi. İsmi tanıdık JerryRigEverything isimli bir YouTube kanalı, amiral gemisini bir dizi teste soktu. Fakat çoğu kez söylediğimizi bu kez söyleyemiyoruz; testin sonunda telefon kullanılmaz hale geldi.

Onu bu hale getirense ne yakma ne çizme ne de mekanik parçaydı. Zira telefon hemen hepsinden bir şekilde geçti. Çizilme testinde cihazın ekranında bir noktadan sonra kalıcı izler oluştu. Arka taraf etkilenmedi fakat metal çerçeve kolayca soyuldu. Üstten çıkan kamera mekanizması da çok sağlam izlenimi vermese de yaşamını sürdürdü. Yakma testinin ardından ekranda iz kaldı. Ancak asıl darbeyi vuran bunlardan hiçbirisi değildi.

İş Find X’i bükmeye geldiğinde hiç de iyi şeyler olmadı. Telefon kolayca büküldü ve dahası paneli kırıldı. Bir noktadan sonra da artık kullanılamaz hale geldi. Videoyu çeken kişi daha önce pek çok telefonu test etmesine rağmen böylesine bir modelle karşılaşmadığını da dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oppo Find X oppo TELEFON JerryRigEverything

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