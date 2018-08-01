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Oppo R17, ekran çentiğini daha da küçültüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2018 07:57 | Son Güncelleme

Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo R17’nin yeni görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerle birlikte telefonun ekran tasarımı da net bir şekilde görüldü.

Oppo R17, ekran çentiğini daha da küçültüyor

Bildiğiniz gibi Oppo son dönemdeki trende uymuş ve Oppo R15 ile birlikte çentikli ekranlara geçiş yapmıştı. Şirket çok yakında Oppo R15’in halefi olan R17’yi satışa çıkaracak ve bu yeni modelde de çentikli ekran kullanacak. Ancak bu kez çentik tasarımı daha farklı olacak.

R17 daha önce TENAA’dan sertifika alırken görülmüştü. Ancak TENAA’nın yayınladığı görüntülerde telefonun ekran tasarımı net bir şekilde görülmüyordu. Bugünse telefonun ekranını net bir şekilde gösteren yeni görüntüler sızdırıldı.

Sızdırılan bu yeni görüntüler, R17’nin ekranında R15’tekinden daha küçük bir çentik olacağını gösteriyor. Bu çentikte sadece selfie kamerası ve ses çıkışı bulunuyor. Bu da parmak izi okuyucusunun nereye gittiği sorusunu akıllara getiriyor.

TENAA tarafından paylaşılan görüntüler arka panelde de parmak izi sensörü olmadığını göstermişti. Görünen o ki Oppo yeni telefonunda parmak izi sensörü kullanmayabilir. Bunun yerine yüz tanıma teknolojisi tercih edilmiş gibi görünüyor.

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Oppo R17 akıllı telefon teknoloji haberleri

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