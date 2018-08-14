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Oppo R17 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Oppo, birkaç haftadır sızıntılarla gündeme gelen Oppo R17 telefonunu sonunda tanıttı.

Oppo R17 tanıtıldı!

Oppo, birkaç haftadır sızıntılarla gündeme gelen Oppo R17 telefonunu sonunda tanıttı. Tanıtım ise Oppo'nun resmi sitesi üzerinden gerçekleştirildi.

Telefonun en dikkat çeken yönü ise kuşkusuz ekrana gömülü olan parmak izi okuyucusu. Gorilla Glass 6 koruması ve ince çentiğiyle dikkat çeken Oppo R17, performans konusunda da kullanıcılara en iyisini sunmayı hedefliyor.

Gücünü Snapdragon 670'ten alan cihaz, GPU tarafında ise Adreno 615 ile karşımıza çıkıyor. 2 GHz hızında çalışan 2 adet Kryo 260 çekirdeği ve 1.7 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 360 çekirdeğiyle Snapdragon 670, 2-6 konfigürasyonuna sahip sekiz çekirdekli bir işlemci olarak gözümüze çarpmakta.

8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle Oppo R17, farkını ortaya koymayı başaran modellerden. Neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olan Oppo R17, akıllı telefon ekranlarında bugüne kadar gördüğümüz en küçük çentiklerden birine sahip.

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Oppo R17 tanıtıldı!

25 MP f/2.0 değerlerine sahip olan selfie kamerası, ilk olarak "Selfie Master" adıyla tanıtılan bir önceki modellerde bulunan sistemin aynısı. Arka kamera ile ilgili teknik detaylar henüz paylaşılmasa da şirket, telefonun arka kamerasının yapay zeka sisteminin 800 farklı senaryoyu algılayabildiğini söylüyor. Bu da bir orta segmentli telefon için oldukça yeterli.

VOOC hızlı şarj teknolojisi, R17'de de bulunmakta. Artık bir standart haline gelmiş diyebiliriz marka için. 3.500 mAh bataryasıyla oldukça iyi bir pil deneyimi sunan R17, VOOC sayesinde %0'dan %58'e 30 dakikada çıkabiliyor.

Android 8.1 Oreo ile gelen Oppo R17, toplamda iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. 18 Ağustos'ta raflardaki yerini alacak olan Oppo R17'nin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Oppo R17 teknoloji

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