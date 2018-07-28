Oppo Super VOOC bu kez çok ses getirecek!

Super VOOC halihazırda en heyecan verici hızlı şarj sistemlerinden fakat artık devrimsel bir boyuta ulaşıyor. Zira 3C sertifikasını henüz alan Find X Super Flash Edition, belgedeki verilere göre 10V ve 5A ile şarj olacak. Bu da tam 50W’lık bir güç demek. Kimi dizüstülerin adaptörlerinin bile bu güçte olduğunu hatırlatalım.
VCA5JACH model numarasıyla sertifikasını alan Find X’in farklı versiyonu, ana sürümden yaklaşık 150 dolar daha pahalı olacak. Avantajları ise bu yeni hızlı şarj sistemi ve 256 GB’lık depolama olacak. Şirketin daha önce de Lamborghini Edition’ı duyurduğunu hatırlatalım.
Çıkış tarihi ile ilgili de bir bilgi yok. Çok sevilen Find X‘in ardından sunulacak olan yeni model, elbette yeni nesil Super VOOC ile gövde gösterisi yapmak istiyor.
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı
CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması
Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Okuyucu Yorumları 0 yorum