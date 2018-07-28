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Oppo Super VOOC bu kez çok ses getirecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

3C’den sertifikasını alan Oppo Find X Super Flash Edition’ın adaptörü hayrete düşürdü! Yeni cihaz şimdiye kadar hiç görmediğimiz kadar hızlı şarj olacak!

Oppo Super VOOC bu kez çok ses getirecek!

Super VOOC halihazırda en heyecan verici hızlı şarj sistemlerinden fakat artık devrimsel bir boyuta ulaşıyor. Zira 3C sertifikasını henüz alan Find X Super Flash Edition, belgedeki verilere göre 10V ve 5A ile şarj olacak. Bu da tam 50W’lık bir güç demek. Kimi dizüstülerin adaptörlerinin bile bu güçte olduğunu hatırlatalım.

VCA5JACH model numarasıyla sertifikasını alan Find X’in farklı versiyonu, ana sürümden yaklaşık 150 dolar daha pahalı olacak. Avantajları ise bu yeni hızlı şarj sistemi ve 256 GB’lık depolama olacak. Şirketin daha önce de Lamborghini Edition’ı duyurduğunu hatırlatalım.

Çıkış tarihi ile ilgili de bir bilgi yok. Çok sevilen Find X‘in ardından sunulacak olan yeni model, elbette yeni nesil Super VOOC ile gövde gösterisi yapmak istiyor.

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Oppo Super VOOC Oppo Find X Super Flash Edition Super VOOC

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