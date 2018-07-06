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Opportunity'den sinyaller kesildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2018 13:16 | Son Güncelleme

NASA'nın Mars'ta bulunan keşif aracı Opportunity ile irtibat kurulamadığı açıklandı.

Opportunity'den sinyaller kesildi!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), yaptığı açıklama ile Mars'ta bulunan keşif aracı Opportunity ile irtibatlarının kesildiğini duyurdu. Opportunity ile haftalar önce irtibat kesilmiş ve bu gelişmeye gerekçe olarak Mars'ta başlayan yoğun toz fırtınası gösterilmişti. Ancak aradan geçen haftalara rağmen Mars aracından halen sinyal alınamıyor.

NASA’dan yapılan açıklamada, uçuş kontrolörlerinin, devasa toz fırtınasının yayıldığı gezegende görevli Opportunity’den haftalardır bildirim alamadığı bilgisi verildi. Mars’ta Mayıs ayının sonundan bu yana etkili olan toz fırtınasının büyüyerek şu anda kızıl gezegenin 4’te 1’ini kapladığı belirtiliyor. Kontrolörler, Opportunity ile bataryasının yeniden dolması için gerekli güneş ışığını görene kadar temas kurulamayabileceğini, bunun da günlerce sürebileceğini ifade ediyor.

NASA, bataryalarını şarj edemeyen Opportunity'nin düşük güç moduna geçiş yaptığını düşünüyor. Uzay aracı, kış uykusu (hibernation) ismi verilen bu moddayken gününü çoğunlukla uykuda geçiriyor. Sonrasında ise zaman zaman uykusundan uyanıp güç durumunu kontrol ediyor ve bataryaları hala sarj olmamışsa tekrar uyku moduna geri dönüyor.

Kaynak: Teknolojioku

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NASA Opportunity Mars

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