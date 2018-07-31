Origin Access Premier çıktı!

Özellikle şu zamanlarda firmaların kendi portallarının olması çok önemli. Artık oyunculuk dijitalleşmeye ve dijital alımlara kaymaya başlıyor diyebiliriz. Bunun en büyük örneği; PlayStation Store üzerinden yapılan bir analiz sonucunda elde edilen veriler.

Kutulu alım oranının yüzde 75 olduğu dönemler artık geri de kaldı. Ortaya çıkan son istatistiklere göre bu oran şimdi yüzde 25 seviyelerinde. Tabii ki hala kutulu oyun alan bir kısım oyuncu mevcut. Somut olarak elinde tuttuğun bir şeyin manevi değeri ister istemez daha fazla oluyor insan için.

Electronic Arts‘ın oyun portalı Origin‘de yeni bir döneme başlıyor artık. Eh, yukarıda da dedik, artık oyunculuk dijitalleşmeye başlıyor. Bu durum karşısında da firmalar, kendi portallarına odaklanmalı ve daha çok nasıl satış yaparım, oyuncuyu memnun ederim diye düşünmeleri gerekiyor.

Origin Access Premier ile en iyisini oyna!

Bu bağlamda da Electronic Arts’ın abonelik servisi Origin Access’in daha lüks sürümü olarak düşünebileceğiniz Origin Access Premier, bugün itibariyle oyuncuların beğenisine sunuldu. Ee normal sürümden farkı ne olacak bunun?