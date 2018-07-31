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Origin Access Premier çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

EA'nin oyun servisi olan Origin Access'in daha lüks versiyonu olan Origin Access Premier çıktı.

Origin Access Premier çıktı!

Özellikle şu zamanlarda firmaların kendi portallarının olması çok önemli. Artık oyunculuk dijitalleşmeye ve dijital alımlara kaymaya başlıyor diyebiliriz. Bunun en büyük örneği; PlayStation Store üzerinden yapılan bir analiz sonucunda elde edilen veriler.

Kutulu alım oranının yüzde 75 olduğu dönemler artık geri de kaldı. Ortaya çıkan son istatistiklere göre bu oran şimdi yüzde 25 seviyelerinde. Tabii ki hala kutulu oyun alan bir kısım oyuncu mevcut. Somut olarak elinde tuttuğun bir şeyin manevi değeri ister istemez daha fazla oluyor insan için.

Electronic Arts‘ın oyun portalı Origin‘de yeni bir döneme başlıyor artık. Eh, yukarıda da dedik, artık oyunculuk dijitalleşmeye başlıyor. Bu durum karşısında da firmalar, kendi portallarına odaklanmalı ve daha çok nasıl satış yaparım, oyuncuyu memnun ederim diye düşünmeleri gerekiyor.
Origin Access Premier ile en iyisini oyna!

Bu bağlamda da Electronic Arts’ın abonelik servisi Origin Access’in daha lüks sürümü olarak düşünebileceğiniz Origin Access Premier, bugün itibariyle oyuncuların beğenisine sunuldu. Ee normal sürümden farkı ne olacak bunun?

Öncelikle Origin sistemini bilmeyenler için açıklamak gerekirse: Origin Access, tıbkı Xbox Gold ve PS Plus sisteminde olduğu gibi bir abonelik hizmeti. Aylık ve ya yıllık olarak oyuncular bu aboneliğe sahip olabiliyor ve portalın kullanıcılara sunduğu oyunları ek ücret ödemeden oynayabiliyorlar.

Şimdi gelelim asıl konumuza. Premier ise Electronic Arts’ın en yeni yapımlarını dahi oyunculara anlık olarak sunuyor olacak. Buna yeni gelecek olan Assassin's Creed, Anthem, Battlefield 5'te dahil. Özellikler sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Origin Access Premier kullanıcıları, bu oyunlara erken erişim de sağlayabilecekler.
Her oyuncuya gitmez Origin Access Premier!

Peki sistemin abonelik fiyatlandırılması ne kadar? Aslına bakarsanız normal aboneliğe göre Premier aboneliği biraz tuzlu. Aylık 5 dolar, yıllık ise 30 dolar şeklinde fiyatlandırılan Origin Access‘in aksine, Origin Access Premier’in aylık fiyatı 15 dolar, yıllık fiyatı ise 100 dolar.

Yıllık almak istediğiniz zaman kafadan 100 doları beşe çarpabilirsiniz. Evet sen çarp ekonomik oyuncu!

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Origin Access Premier teknoloji

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