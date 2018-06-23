Otomobil kilitleri telefonla kontrol edilebilecek

NFC’nin telefonlarımızda yıllardır yer aldığını hatırlatmaya herhalde gerek yok. Peki bunu kaç kez kullandığınızı sorsak. Muhtemelen hemen her Android kullanıcısı bir-iki, iOS kullanıcıları ise hiç cevabını verecekler. Aslında olaya NFC penceresinden bakmak da yanlış. Her gün yanımızdan ayırmadığımız bu cihazların aslında kullan(a)madığımız çok özelliği var! Ne yazık ki bunlar çeşitli koordinasyon sorunları nedeniyle, iyi yazılımlarla değerlendirilmiyorlar. Ancak bu kez, bu birlikte çalışma sorunu ortadan kaldırılıyor.

Projenin yayınlanan 1.0 sürümüyle ortak bir platform somut şekilde oluşturulmuş oldu. Bu işbirliği içerisinde bize tanıdık olan Apple, Audi, BMW, General Motors, Hyundai, LG, Panasonic, Samsung, Qualcomm ve Volkswagen bulunuyor. Projenin 2.0 sürümüyle birlikte, daha çok destek alınarak ortak platform pekiştirilmiş ve yaygınlaştırılmış olacak.

Bu CCC organizasyonunun ilk meyveleri ise 2018’in ilk çeyreğinde yenecek. Sistemle birlikte akıllı telefon veya akıllı saat üzerinden otomobil kilidi, motor çalıştırma gibi işlevler kontrol edilebilecek. Ayrıca sistem NFC, yani yakın alan iletişimi ile sınırlı kalmayacak. Bazı uzaktan kontrol işlevlerinin de üzerinde çalışmalar sürüyor.

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