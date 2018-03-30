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Otonom araç testlerini yasakladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2018 14:25 | Son Güncelleme

Arizona valisi Ducey yaptığı açıklamada “Bizim için en büyük öncelik kamu güvenliğidir. ABD Ulaştırma Bakanlığı ile aldığımız ortak bir karar ile otonom Uber araçların kamu yollarında test edilmesini yasaklıyoruz. Bu yasak eyalette yaşayan halkımızın can güvenliği için” dedi.

Otonom araç testlerini yasakladı!

Geçtiğimiz hafta ABD’nin Arizona kentinde otonom bir Uber aracı bisikletli bir kadına çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan 49 yaşındaki kadın maalesef hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma büyük bir hızla devam ediyor. Bugün ise talihsiz kazanın gerçekleştiği Arizona’daki en üst düzey idari sorumlu olan Vali Doug Ducey, kaza ile ilgili beklenmedik bir karar aldı. Vali Ducey aldığı kararı, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi‘ye ise resmi mektup ile iletti.

Kazanın gerçekleştiği Tempe’deki görevli Belediye Başkanı Mark Mitchell de konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Mitchell, “Tempe kenti olarak başta engelliler ve yaşlılar olmak üzere genel olarak herkesin ulaşımını kolaylaştıracak otonom sürüş teknolojileri gibi yeniliklere destek veriyoruz. Ancak bu teknolojiler halkın can güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde test edilmelidir” dedi.

Uber, soruşturma ile ilgili polis, Ulusal Ulaştırma Güvemliği Kurulu ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ile tam bir işbirliği yaptığını açıkladı. Şirketin CEO’su Khosrowshahi ise geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından “Kazanın nasıl olduğunu anlamak için araştırmalarımızı derinleştiriyoruz. Kalbimiz ise kazada hayatını kaybeden kurbanın ailesiyle” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Arizona ducey Uber

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