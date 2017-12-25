Otonom otomobil güzergaha uyum sağlıyor

Yayınlanan patent krokisi üzerinde ki bilgilere bakılırsa gelecek bu yenilik kullanılan araçlara bir eklenti mahiyetinde. Gelecek bu yeni uygulama ile birlikte otonom araç gidilen rotayı ezberleyecek.

Şoförün rota üzerinde yapacağı birkaç sürüş sonrası, cihazın kendine özgü “güven göstergesi” doluyor ve araç kendi kendine bu yolu alabiliyor. Eğer gidilen rotada herhangi bir değişim olursa, elektronik beyin zaman içinde bunu da algılayarak kendini güncelliyor. Ayrıca sistem aynı rotadaki diğer araç veya araçların seyrine göre o güzergahta uygulanan özel sürüş kurallarını da otonom navigasyona ekliyor.

Otonom araç kullanıcılarının kaydettiği güzergahlar Apple’ın rota veri tabanında toplanacak. Böylelikle isteyen kullanıcılar bu kaydedilmiş rotaları kendi araçlarına indirerek kullanabilecek.

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