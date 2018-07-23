Otonom silah yapmamaya söz verdiler

Bilim kurgu filmleri gerçeğe mi dönüşüyor? Yapay zeka, şu anda çok basit alanlarda masum şekilde karşımıza çıksa da, hepimiz biliyoruz ki bu konuda ciddi endişeler var. Özellikle Elon Musk’ın sık sık dile getirdiği bu “tehlike”, insanları önlem almaya zorluyor. Yapay zekayı artık çöpe atmamız mümkün değil, bu yüzden en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Nitekim yapay zekanın önde gelen isimleri bu konuda bir anlaşma yaptı.

Google’ın bünyesinde çalışmalarını sürdüren DeepMind şirketinin kurucu ortakları Mustafa Süleyman, Demis Hassabis, Shane Legg; Boring Company’nin kurucusu Elon Musk ve Google’ın yapay zeka bölümünün başındaki isim Jeffrey Dean’in aralarında bulunduğu önemli bir topluluk, kendi kontrolüne sahip silahlar yapmamaya söz verdi. Toplamda 2515 imza toplayan topluluğun içerisindeki isimlerin çoğunluğunun alanı yapay zeka, robotik ve bilgisayar bilimleri. Ayrıca dünya çapında 176 organizasyonun da anlaşmaya katıldığı ifade ediliyor. Böylelikle dahil olanlar, bu silahların üretilmesinde, desteklenmesinde, kullanılmasında ve taşınmasında rol oynamayacaklar.