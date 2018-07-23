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Otonom silah yapmamaya söz verdiler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Yapay zeka teknolojisinin önemli olduğu kadar ürkütücü de olduğu su götürmez bir gerçek. Bu bağlamda Google DeepMind’ın Türk kurucu ortağının ve Elon Musk’ın da içinde bulunduğu önemli isimler otonom silah yapmamaya dair bir anlaşma imzaladı.

Otonom silah yapmamaya söz verdiler

Bilim kurgu filmleri gerçeğe mi dönüşüyor? Yapay zeka, şu anda çok basit alanlarda masum şekilde karşımıza çıksa da, hepimiz biliyoruz ki bu konuda ciddi endişeler var. Özellikle Elon Musk’ın sık sık dile getirdiği bu “tehlike”, insanları önlem almaya zorluyor. Yapay zekayı artık çöpe atmamız mümkün değil, bu yüzden en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Nitekim yapay zekanın önde gelen isimleri bu konuda bir anlaşma yaptı.

Google’ın bünyesinde çalışmalarını sürdüren DeepMind şirketinin kurucu ortakları Mustafa Süleyman, Demis Hassabis, Shane Legg; Boring Company’nin kurucusu Elon Musk ve Google’ın yapay zeka bölümünün başındaki isim Jeffrey Dean’in aralarında bulunduğu önemli bir topluluk, kendi kontrolüne sahip silahlar yapmamaya söz verdi. Toplamda 2515 imza toplayan topluluğun içerisindeki isimlerin çoğunluğunun alanı yapay zeka, robotik ve bilgisayar bilimleri. Ayrıca dünya çapında 176 organizasyonun da anlaşmaya katıldığı ifade ediliyor. Böylelikle dahil olanlar, bu silahların üretilmesinde, desteklenmesinde, kullanılmasında ve taşınmasında rol oynamayacaklar.

Topluluk, otonom silahlara karşı düzenlemeler, yasal engellemeler konulmasını da talep ediyor. Buna karşın gelişmiş ülkelerin askeri yapay zeka sistemlerine önemli zaman ve bütçe ayırdığını biliyoruz.

Anlaşma, bugüne kadar yapılan en ciddi atılımlardan birisi. Öte yandan önümüzdeki günlerde anlaşmaya daha pek çok önemli ismin katılacağı öngörülüyor. Bakalım organizasyon hedefine ulaşabilecek mi.

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Anahtar Kelimeler:
Otonom silah yapay zeka teknoloji

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