Otonom sürüş testine çıktı!

İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover, Range Rover Sport modelini “Seviye 4” otonom sürüş testine çıkardı. İngiltere’de otomotiv mühendislik ve geliştirme şirketi HORIBA MIRA’nın Batı Midlands’daki arazisinde otonom sürüş testleri için hazırlanmış yapay bir kentte gerçekleştirilen test sorunsuz bir şekilde tamamladı. 4. Seviye otonom sürüş teknolojisi ile donatılan SUV, şerit takibi yapabiliyor, trafik ışıklarını uyuyor, trafik işaretlerini tanıyor ve yayaları tespit edebiliyor.

Önceden belirlenen güzergahı başarıyla tamamlayan Range Rover Sport, testin sonunda kendine park yeri aradı ve herhangi bir problem çıkmadan park işlemini gerçekleştirdi. Tüm test boyunca sürücü koltuğunda Jaguar Land Rover mühendislerinden Amy Rimmer vardı.

JLR’nin Otonom Araç Kontrol müdürü Mark Cund test sonunda yaptığı açıklamada “Seviye 4 otonom sürüş sistemleri, insan müdahalesi olmadan sadece belirli ortamlarda belirli görevleri yerine getirebilir. Ancak bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. Mühendislik ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu tür testleri halka açık yollarda gerçekleştirmeliyiz” dedi.

Çok sayıda otomobil üreticisi kendi otonom sürüş teknolojilerini geliştiriyor. Şüphesiz önümüzdeki 10 yıl içinde bu tür teknolojiler çok daha yaygın hale gelecek. Ancak son dönemde artan otonom araç kazaları üreticilerin önüne yasa engelini çıkarıyor.

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