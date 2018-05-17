Otonom sürüşte Avrupa’ya öncülük ediyor

ABD, 2014 yılında otonom teknolojilerin kamuya açık yollarda test edilmesine izin veren yasayı kabul etti. Geçtiğimiz Şubat ayında ise, araçlarda şoför olmaksızın test edilmesine izin veren bir takım yasalar kabul edildi. Ancak otonom sürüş testleri milletvekilleri arasında hala büyük bir ayrılık konusu. Son dönemde Uber ve Tesla otonom araçlarının karıştığı iki ölümcül kaza büyük bir tedirginlik yarattı ve bu tür teknolojilerin güvenlik standartları tartışma konusu oldu.

İngiltere, otonom araçların dört şehirde test edilmesine izin vererek otonom sürüş teknolojilerine en ılımlı bakan ülkelerden biri haline geldi. Almanya ise bu konuda örnek oluşturabilecek diğer bir Avrupa ülkesi. Almanya testleri destekliyor. Ancak olası bir kaza durumunda tüm sorumluluğun otomobil üreticisine ait olduğunu açıkça belirtiyor. Ayrıca buradaki testlere Daimler AG ve Volkswagen Group gibi otomotiv devleri öncülük ediyor.

Asya’da otonom teknolojileri en çok destekleyen iki ülke Güney Kore ve Çin. Merkezleri Güney Kore’de bulunan Hyundai ve Samsung, Seul Üniversitesi’nin de katkılarıyla 40’ın üzerinde test gerçekleştiriyor. Çin ise otonom teknolojileri yerli ve milli kılmak için büyük çaba sarf ediyor. Ülke önümüzdeki on yıl içinde 30 milyon otonom aracı yola çıkarmayı planlıyor. Bu bağlamda en büyük atılımı ülkenin arama motoru devi Baidau gerçekleştirdi. Şirket önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu alandaki projeleri desteklemek için 1.5 milyar dolarlık bir yatırım fonu oluşturdu.

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