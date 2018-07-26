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Otonom teknolojilere dev yatırım yapacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2018 08:18 | Son Güncelleme

ABD merkezli otomotiv devi Ford Motor Company, 2023 yılına kadar otonom sürüş teknolojlierine tam 4 milyarlık dolar yatırım yapacağını açıkladı. İşte detaylar.

Otonom teknolojilere dev yatırım yapacak

Ford Motor Company CEO’su Jim Hackett, bugün yaptığı açıklamada otonom sürüş teknolojilerine 4 milyar dolarlık dev yatırım taahhüdü verdi. Amerikan otomotiv devinin Corktown, Detroit’te kampüsünde start verilecek otonom sürüş teknolojileri çalışmalarını, markanın başkan yardımcısı Sherif Marakby yönetecek. Ayrıca bu kampüste şirketin elektrikli otomobil projeleri de yürütülecek.

Markanın bu yılın başlarında kurduğu ve “Team Edison” adını verdiği 200 kişilik elektrikli otomobil geliştirme ekibi de burada çalışacak. Şehirde yer alan bu inovasyon kampüsü kendi yönetim kuruluna sahip olacak. Markanın Mobility departmanının başında isim olan Marcy Klevorn kurula başkanlık ederken Klevorn, şirket CEO’su Jim Hackett’e doğrudan rapor verecek.

Şirketin en üstündeki isim olan Jim Hackett, bugün yaptığı açıklamada “Ford, teknoloji geliştirme sürecinden inovasyon ve kullanıcı deneyimlerine kadar kendi değer zincirinde çok iyi bir ilerleme kaydetti” dedi. Öte yandan markanın kendi otonom sürüş teknolojilerini geliştirmesine vurgu yapan Hackett “Şimdi kendi otonom sürüş platformumuzu geliştirmek ve önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için doğru zaman” ifadelerini kullandı.
 
Son olarak, şirketin 2023 yılına kadar otonom teknolojileri yapmayı taahhüt ettiği 4 milyar dolarlık dev yatırım, şirketin mevcut otonom teknoloji geliştirme ortağı Argo AI’ya yapmayı taahhüt ettiği 1 milyar dolarlık yatırımı da kapsıyor.

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Ford otomobil

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