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Otonom teknolojilere yatırım yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

Otonom sürüş donanımına sahip otomobiller son dönemde otomobil endüstrisinde önlenemez bir yükselişe geçti. Hâl böyle olunca dünyadaki birçok teknoloji devi bu yükselişe kayıtsız kalamadı. Bu teknoloji devleri arasında Apple, Google, Uber ve Nvidia ise baş sıralarda yer alıyor.

Otonom teknolojilere yatırım yaptı!

Gelelim bu işte zirveye oynayan Samsung’a. Samsung Electronics, Mart 2017 itibariyle Harman International Industries’i 8 milyar dolara satın aldı. Otomobiller için ses donanımları, bağlantı sistemleri ve otomasyon teknolojileri geliştiren bu ABD merkezli teknoloji şirketi bir yılı aşkın süredir Samsung çatısı altında çalışmalarına devam ediyor.

Samsung, kendi otonom otomobilini üretmek istemiyor!

Güney Koreli teknoloji devi gibi kendi otonom otomobilini üretmek niyetinde değil. Şirket bunun yerine otomobil üreticilerine otonom teknoloji yazılım ve donanımları satmak istiyor. Şu an hali hazırda binden fazla mühendis otonom teknolojiler ve gelişmiş sürücü destek sistemleri üzerinde çalışıyor. Şirket, otonom sürüş sistemleri için gerekli olan teknolojilere yatırım yapmak için 300 milyon dolara yakın otomotiv inovasyon fonu oluşturdu.

Şirketin teknoloji direktörlerinden Dave Anderson yaptığı açıklamada “Samsung’un otomobil üreticileri için neler yapabileceğini görmek çok heyecan verici. Dokunduğumuz tüm alanlarda lideriz. Akıllı telefonları biz icat etmedik ancak sektörü dikkatle takip ettik ve akıllı telefon pazarında lider olduk. Tıpkı tüketici ve ev elektroniğinde olduğumuz gibi” dedi.

Güney Koreli şirketin “Dryline” adını verdiği 4. Seviye otonom sürüş sistemi hali hazırda test aşamasında. Bu gelişmiş sistem 2020 yılında seri üretime geçecek ve otomobil üreticileri ile paylaşılacak.

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Google Apple Uber Samsung

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