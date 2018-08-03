Oyun çılgınlarına yeni bir oyuncak: Razer Huntsman

Razer Huntsman, net bir tasarıma sahip diyebiliriz. Pek çıkıntısı, görselliğe oynayan şatafatlı tasarım hatları bulunmuyor. Eldeki alüminyum kaplı mat malzeme tam olarak verimli kullanım hedeflenerek şekillendirilmiş. Masada fazla yer kaplamıyor. Böylece bileklerinizi de masada rahatlıkla konumlandırabiliyorsunuz. Ürünün tutuş hissi de iyi. Oldukça sağlam tuşlara sahip ve burada kullanılan özel opto mekanik anahtar sistemi sayesinde hızınızdan da bir şey kaybetmiyorsunuz.
Opto-Mechanical Switch teknolojisi
Mekanik gaming klavyeler her oyuncunun olmazsa olmazları arasında yer alır. Razer’ın bu yeni ürünü ise, hızı yeniden tanımlıyor. Herhangi bir tuşa basar basmaz altındaki mekanizma tarafından sinyal merkeze iletiliyor ve hamle yaparken gecikmemiş oluyorsunuz. Tabii bunu en iyi anlayabileceğiniz ortam, online arenalar olacaktır. Ofisteki Quake Champions deneyimlerimizde klavyenin oyuna rahatlıkla ayak uydurabildiğine tanıklık ettilk, ki Quake’in ne kadar hızlı ve Quake oyuncularının da aynı şekilde ne kadar seri hamleler yapabildiğini bilenler bilir.
Yine kısaca sağlamlığa dönecek olursam; gerek Quake Champions esnasında, gerekse de çılgın dövüşlerin yaşandığı, vurdunun kırdının eksik olmadığı Mortal Kombat X’te bu klavyeden gayet memnun kaldık. Aynı anda 10 farklı tuşa basma imkanınız bile var. Oyunun heyecanıyla bazen kendinizi kaptırıp tuşlara çok sert bastığınız oluyor, ama kırılır mı diye korkmanıza gerek yok. Sıkıcı olan bir nokta ise, tuşların çok gürültülü çalıştığı. Etrafınızdakiler muhtemelen rahatsız olacaktır.
Bir de not. Her ne kadar gürültülü çalışıyor olsa da, 10 parmak olarak bu klavye ile yazı yazmak gerçekten çok keyifli. Tuşlar adeta parmaklarınızın altından kayıyor.
Razer Synapse 3 burada da var
Razer’ın güncel ürünleri için hazırladığı ücretsiz yazılımı Synapse 3, Razer Huntsman klavyeye de destek veriyor. İsterseniz tuşlara farklı komutlar atayabilir, aydınlatma sisteminde düzenlemeler yapabilir ve oyunlara göre farklı renk profillerini kullanabilirsiniz. Yine Gaming modu ile normal mod arasında geçişler yaparak bazı tuşları devre dışı bırakabilirsiniz. Tabii en fazla 5 adet profil dosyanızı bulut depolama aracılığıyla da kaydederek istediğiniz bilgisayarda kullanabileceğinizi belirtelim.
Bu arada, Razer Huntsman klavyenin bir de üst modeli (Huntsman Elite) olduğunu söylememiz lazım.
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