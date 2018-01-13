Oyunculara yönelik yüksek performanslı kulaklık

HyperX Cloud Flight kablosuz kulaklık, 30 saat ile piyasadaki en uzun pil ömrünü sunuyor. 90o dönebilen kapalı kulak kapaklarına sahip olan Cloud Flight, 2,4 GHz yayın yapan 50 mm sürücülerle etkileyici oyun sesleri sunuyor. TeamSpeak ve Discord sertifikalı olan kulaklıkta çıkarılabilir bir gürültü önleyici mikrofon yer alıyor. PC, PS4 ve PS4 Pro ile kullanılmaya hazır olan kulaklık, LED efektlerini ayarlamaya, mikrofonun sesini kısmaya, kulaklığı açıp kapatmaya ve sesi açmaya yarayan dahili kontrollerle birlikte geliyor. Kulaklık ayrıca üç kutuplu analog ses bağlantısına da destek veriyor. Cloud Flight ihtiyacınız olan her yerde size etkileyici bir oyun deneyimi sunmaya hazır.

HyperX Alloy Elite RGB Mekanik Klavye

HyperX’in tamamen RGB’li ilk mekanik klavyesi olan HyperX Alloy Elite RGB klavye, NGenuity yazılımı ile kapsamlı renk ayarı yapma imkanı sunuyor. Alloy Elite RGB klavye ile doğrudan ürünün dahili hafızasına kaydedilebilen üç özel aydınlatma profili oluşturulabiliyor. Böylece aydınlatma profillerini farklı cihazlarda da kullanabiliyorsunuz. Sağlam çelik bir çerçeveye sahip olan Alloy Elite RGB’de, en üstün oyun deneyimini sunmak için özel medya tuşları, geçişli USB 2.0 girişi ve aydınlatma kontrollerine hızlı erişim yer alıyor. Ürün kırmızı, kahverengi veya mavi CHERRY MX tuş anahtarı seçenekleriyle geliyor. Alloy Elite RGB klavyede ayrıca ayrılabilir rahat bir bilek koyma yeri ve bütünlük sağlayan dokuya sahip titanyum renkli tuşlar bulunuyor. Üründeki ek özellikler arasında Oyun Modu, N-Key Rollover ve anti-ghosting de yer alıyor.