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Oyunlara özel iki yeni telefon Honor Play ve Honor 9i duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.06.2018 10:49 | Son Güncelleme

Çin merkezli honor oyunlar için özel olarak performans iyileştirmesi yapılan Honor Play ve Honor 9i isimli iki yeni modelini tanıttı.

Oyunlara özel iki yeni telefon Honor Play ve Honor 9i duyuruldu!

Honor, Çin’de düzenlediği etkinlik sırasında Honor 9i ve Honor Play isimli iki yeni telefon duyurusu gerçekleştirdi.

Oyun tutkunları için tasarlandığının altını çizen Honor, kullanıcılarına en iyi oyun deneyimini ve günlük kullanım performansını sunmayı hedefliyor. GPU Turbo teknolojisi ile desteklenen Huawei üretimi işlemcilerden güç alan bu telefonlar, tasarım olarakta oldukça göze hitap etmekte.

GPU Turbo teknolojisi ile oyun performansını ve kalitesini arttırmak için donanım yazılım uyumluluğunu maksimum seviyeye getirmeyi hedefleyen firma, güç tüketiminde %30 düşüş, performansta ise %60 artış yaşanmasını sağlayacak böylelikle. Bunun kontrolü kullanıcılara verilecek mi orası henüz net olarak kesinlik kazanmış değil.

GPU Turbo teknolojisinin bir diğer artısı ise HDR destekli olmayan oyunlarda bile HDR kalitesine yakın görüntülerin oluşturulabilmesi. Ek olarak bu teknolojinin gerçeklik ve VR’ı da desteklemesi, ileride kullanıcıların deneyimini bir tık daha yukarı taşıyacaktır.

honor9i

Her iki cihaz da çentikli tasarıma sahip. Şirketin iddiasına göre Honor 9i ve Honor Play son derece ince çerçeveleri sayesinde devasa ekranlarda tek elle kullanım imkanı sunuyor. Kısacası her iki cihazında teknik özelliklerine göz atacak olursak:

Huawei Honor Play:

İşlemci: Huawei Kirin 970
RAM: 4GB/6GB
Depolama: 64GB
Ekran: 6.3 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 16MP+2MP
Ön Kamera: 16MP
Batarya: 3750mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Huawei Honor 9i:

RAM: 4GB
Depolama: 64GB/128GB
Ekran: 5.84 inç Full HD+ IPS LCD
Arka Kamera: 13MP+2MP

İşlemci: Huawei Kirin 659
Ön Kamera: 16MP
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Aurora mavisi, siyah-mor ve siyah-kırmızı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Honor Play 325 dolar fiyatı etiketinden, Honor 9i ise büyülü mavi, rüya moru yeşimtaşı ve sihirli gece siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile 215 dolar fiyat etiketinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
honor play honor 9i

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