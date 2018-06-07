Oyunlara özel iki yeni telefon Honor Play ve Honor 9i duyuruldu!

Honor, Çin’de düzenlediği etkinlik sırasında Honor 9i ve Honor Play isimli iki yeni telefon duyurusu gerçekleştirdi.

Oyun tutkunları için tasarlandığının altını çizen Honor, kullanıcılarına en iyi oyun deneyimini ve günlük kullanım performansını sunmayı hedefliyor. GPU Turbo teknolojisi ile desteklenen Huawei üretimi işlemcilerden güç alan bu telefonlar, tasarım olarakta oldukça göze hitap etmekte.

GPU Turbo teknolojisi ile oyun performansını ve kalitesini arttırmak için donanım yazılım uyumluluğunu maksimum seviyeye getirmeyi hedefleyen firma, güç tüketiminde %30 düşüş, performansta ise %60 artış yaşanmasını sağlayacak böylelikle. Bunun kontrolü kullanıcılara verilecek mi orası henüz net olarak kesinlik kazanmış değil.

GPU Turbo teknolojisinin bir diğer artısı ise HDR destekli olmayan oyunlarda bile HDR kalitesine yakın görüntülerin oluşturulabilmesi. Ek olarak bu teknolojinin gerçeklik ve VR’ı da desteklemesi, ileride kullanıcıların deneyimini bir tık daha yukarı taşıyacaktır.

Her iki cihaz da çentikli tasarıma sahip. Şirketin iddiasına göre Honor 9i ve Honor Play son derece ince çerçeveleri sayesinde devasa ekranlarda tek elle kullanım imkanı sunuyor. Kısacası her iki cihazında teknik özelliklerine göz atacak olursak: