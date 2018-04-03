Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticilerinin Türkiye pazarına girişi tam gaz devam ediyor. Bu üreticilerden sonuncusu Huawei çatısı altında çalışan Honor oldu. Honor, Honor 9 Lite ve Honor 9 7X modellerinin Türkiye tanıtımını yaparak ülke pazarına giriş yaptı.

HONOR 9 LİTE ÖZELLİKLERİ



Honor 9 Lite’ın özellikleri fiyatına göre gayet iyi. Honor 9 Lite’ın kalbinde Huawei üretimi HiSilicon Kirin 659 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32GB dahili hafıza destek veriyor. Telefonun ekranı 5.5 inç büyüklüğünde ve 18:9 ekran formatına sahip. Honor 9 Lite bu ekranda Full HD+ bir çözünürlük sunuyor. Telefon gücünü 3.000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Gelelim Honor 9 Lite’ın iddialı olduğu kamera kısmına.

HONOR 9 LİTE KAMERA ÖZELLİKLERİ



Honor 9 Lite’ın kameraları çifter çifter desek yanlış olmaz. Zira telefonun hem arka hem de ön tarafında çift kamera yer alıyor. Bu kameralardan biri 13 Megapiksel, diğeri ise 2 Megapiksel çözünürlüğünde. Sıra geldi Honor 7X’e.

HONOR 7X ÖZELLİKLERİ



Honor 7X’in teknik tarafında tıpkı Honor 9 Lite’da olduğu gibi HiSilicon Kirin 659 işlemcisi yer alıyor. Ancak Honor 9 Lite’dan farklı olarak Honor 7X’te 4GB RAM var. Honor 7X’in ekranı ise 5.93 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde. Telefon gücünü Honor 9 Lite’a göre daha kapasiteli olan 3.340 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.