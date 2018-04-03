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Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

Huawei çatısı altında bulunan Honor firması resmi olarak Türkiye’ye giriş yaptı. Honor, girer girmez Honor 9 Lite ve Honor 9 7X modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. İşte Honor 9 Lite ve Honor 7X’in özellikleri, fiyatı

Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticilerinin Türkiye pazarına girişi tam gaz devam ediyor. Bu üreticilerden sonuncusu Huawei çatısı altında çalışan Honor oldu. Honor, Honor 9 Lite ve Honor 9 7X modellerinin Türkiye tanıtımını yaparak ülke pazarına giriş yaptı.

HONOR 9 LİTE ÖZELLİKLERİ

Honor 9 Lite’ın özellikleri fiyatına göre gayet iyi. Honor 9 Lite’ın kalbinde Huawei üretimi HiSilicon Kirin 659 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32GB dahili hafıza destek veriyor. Telefonun ekranı 5.5 inç büyüklüğünde ve 18:9 ekran formatına sahip. Honor 9 Lite bu ekranda Full HD+ bir çözünürlük sunuyor. Telefon gücünü 3.000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Gelelim Honor 9 Lite’ın iddialı olduğu kamera kısmına.

HONOR 9 LİTE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Honor 9 Lite’ın kameraları çifter çifter desek yanlış olmaz. Zira telefonun hem arka hem de ön tarafında çift kamera yer alıyor. Bu kameralardan biri 13 Megapiksel, diğeri ise 2 Megapiksel çözünürlüğünde. Sıra geldi Honor 7X’e.

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HONOR 7X ÖZELLİKLERİ

Honor 7X’in teknik tarafında tıpkı Honor 9 Lite’da olduğu gibi HiSilicon Kirin 659 işlemcisi yer alıyor. Ancak Honor 9 Lite’dan farklı olarak Honor 7X’te 4GB RAM var. Honor 7X’in ekranı ise 5.93 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde. Telefon gücünü Honor 9 Lite’a göre daha kapasiteli olan 3.340 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

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HONOR 7X KAMERA ÖZELLİKLERİ

Honor 7X’in arka tarafında çift kamera kullanılmış. Bu kameralardan biri 16 Megapiksel çözünürlüğe, diğeri 2 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Telefonun ön tarafında ise 8 Megapiksellik bir ön kamera var.

HONOR 9 LİTE FİYATI VE HONOR 7X FİYATI

Honor 9 Lite’ın fiyatı 1.499 TL, Honor 7X’in fiyatı ise 1.899 TL. Ancak Honor’un bugüne özel kampanyası sayesinde Honor 9 Lite’ı 1.299 TL’ye, Honor 7X’i 1.699’ye satın almak mümkün. Eğer kampanya size cazip geliyorsa zincir marketlerden her iki telefonu da satın alabilirsiniz.

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