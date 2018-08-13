Akıllı telefonların sayısının az olduğu bir dönemde kendine özel işletim sistemine sahip modellerle piyasada önemli bir yer edinen Palm'ın geri döneceği bir süredir iddia ediliyordu. Ortaya çıkan bilgiler ise bu iddiaları kanıtlar nitelikte.

Palm Pepito ile dönüyor

Birkaç gün önce ABD Federal İletişim Komisyonu FCC dosyalarında ortaya çıkan Palm Pepito modelinin şimdi de fotoğrafları internete düştü. Android Police internet sitesinin haberine göre telefonda 800 mAh boyutunda bir pil bulunacak. Haberde kullanılan fotoğrafa göre telefonun bu pili oldukça küçük. Telefonun kod adının ise Pepito olduğu iddia ediliyor.

Palm Pepito özellikleri

Telefonun ortaya çıkan diğer özelliklerine bakacak olursak: Karşımıza 3.3 inçlik 720p ekrana sahip bir model çıkıyor. Giriş seviyesi Snapdragon 435 işlemciye sahip olması beklenen telefonda 3 GB RAM. 32 GB depolama alanı bulunacağı düşünülüyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi kullanacak telefonun titanyum ve altın renklerinde geleceği de iddialar arasında yer aldı.