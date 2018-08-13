HABER

Palm Pepito ile dönüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Bir döneme damgasını vuran teknoloji firması Palm, Pepito isimli yeni bir telefonla geri geliyor.

Palm Pepito ile dönüyor!

Akıllı telefonların sayısının az olduğu bir dönemde kendine özel işletim sistemine sahip modellerle piyasada önemli bir yer edinen Palm'ın geri döneceği bir süredir iddia ediliyordu. Ortaya çıkan bilgiler ise bu iddiaları kanıtlar nitelikte.

Palm Pepito ile dönüyor

Birkaç gün önce ABD Federal İletişim Komisyonu FCC dosyalarında ortaya çıkan Palm Pepito modelinin şimdi de fotoğrafları internete düştü. Android Police internet sitesinin haberine göre telefonda 800 mAh boyutunda bir pil bulunacak. Haberde kullanılan fotoğrafa göre telefonun bu pili oldukça küçük. Telefonun kod adının ise Pepito olduğu iddia ediliyor.

Palm Pepito özellikleri

Telefonun ortaya çıkan diğer özelliklerine bakacak olursak: Karşımıza 3.3 inçlik 720p ekrana sahip bir model çıkıyor. Giriş seviyesi Snapdragon 435 işlemciye sahip olması beklenen telefonda 3 GB RAM. 32 GB depolama alanı bulunacağı düşünülüyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi kullanacak telefonun titanyum ve altın renklerinde geleceği de iddialar arasında yer aldı.

palm-pepito01-7KsA

Telefonun ne zaman satışa sunulacağı ya da fiyatı ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Ancak bu fotoğrafların doğruluğunun kesin olmadığını ve sahte olabilme ihtimalini de taşıdığını belirtelim. Zira 3.3 inç gibi oldukça küçük bir ekran ve diğer donanım özelliklerinin birkaç yıl öncesinin cihazlarından bile kötü olduğu düşünülürse fotoğrafların gerçekliğini bir kez daha sorgulamak gerekebilir. Ancak fotoğraflar sahte olsa bile efsanenin geri dönüş ihtimalinin büyük bir heyecan oluşturduğunu da söyleyebiliriz.
HP satın almıştı

Bir döneme damgasını vuran ve kendi adıyla anılan işletim sistemine sahip PDA cihazlar üreten Palm, 2010 yılında HP'ye satılmıştı. Palm isminin kullanım hakları ise 2014 yılında Çinli TCL Corporation'a satıldı. Yıllar içinde Palm hakkında telefon pazarına gireceği iddiaları ortaya atıldı. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğrafAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğraf
PUBG Lite Android APK yayınlandı!PUBG Lite Android APK yayınlandı!
Huawei Mate 20 Lite görüntüleri sızdırıldı!Huawei Mate 20 Lite görüntüleri sızdırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
palm Pepito

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

İlginizi Çekebilir

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PUBG Lite Android APK yayınlandı!

PUBG Lite Android APK yayınlandı!

Huawei Mate 20 Lite görüntüleri sızdırıldı!

Huawei Mate 20 Lite görüntüleri sızdırıldı!

Steam'e zam geliyor!

Steam'e zam geliyor!

NASA Güneş'e Parker Solar Probe uydusunu fırlattı!

NASA Güneş'e Parker Solar Probe uydusunu fırlattı!

Samsung Galaxy Watch fiyatı belli oldu!

Samsung Galaxy Watch fiyatı belli oldu!

Let it Die artık PlayStation 4'e özel olmayacak!

Let it Die artık PlayStation 4'e özel olmayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.