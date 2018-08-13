Akıllı telefonların sayısının az olduğu bir dönemde kendine özel işletim sistemine sahip modellerle piyasada önemli bir yer edinen Palm'ın geri döneceği bir süredir iddia ediliyordu. Ortaya çıkan bilgiler ise bu iddiaları kanıtlar nitelikte.
Palm Pepito ile dönüyor
Birkaç gün önce ABD Federal İletişim Komisyonu FCC dosyalarında ortaya çıkan Palm Pepito modelinin şimdi de fotoğrafları internete düştü. Android Police internet sitesinin haberine göre telefonda 800 mAh boyutunda bir pil bulunacak. Haberde kullanılan fotoğrafa göre telefonun bu pili oldukça küçük. Telefonun kod adının ise Pepito olduğu iddia ediliyor.
Palm Pepito özellikleri
Telefonun ortaya çıkan diğer özelliklerine bakacak olursak: Karşımıza 3.3 inçlik 720p ekrana sahip bir model çıkıyor. Giriş seviyesi Snapdragon 435 işlemciye sahip olması beklenen telefonda 3 GB RAM. 32 GB depolama alanı bulunacağı düşünülüyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi kullanacak telefonun titanyum ve altın renklerinde geleceği de iddialar arasında yer aldı.
Telefonun ne zaman satışa sunulacağı ya da fiyatı ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Ancak bu fotoğrafların doğruluğunun kesin olmadığını ve sahte olabilme ihtimalini de taşıdığını belirtelim. Zira 3.3 inç gibi oldukça küçük bir ekran ve diğer donanım özelliklerinin birkaç yıl öncesinin cihazlarından bile kötü olduğu düşünülürse fotoğrafların gerçekliğini bir kez daha sorgulamak gerekebilir. Ancak fotoğraflar sahte olsa bile efsanenin geri dönüş ihtimalinin büyük bir heyecan oluşturduğunu da söyleyebiliriz.
HP satın almıştı
Bir döneme damgasını vuran ve kendi adıyla anılan işletim sistemine sahip PDA cihazlar üreten Palm, 2010 yılında HP'ye satılmıştı. Palm isminin kullanım hakları ise 2014 yılında Çinli TCL Corporation'a satıldı. Yıllar içinde Palm hakkında telefon pazarına gireceği iddiaları ortaya atıldı. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi.
Kaynak: Teknolojioku
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