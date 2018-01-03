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Parmak izi ile açılan ekran

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 03.01.2018 10:55 | Son Güncelleme 4 saat önce

Samsung yeni bir patent daha aldı. Bu patent, parmak izi okuyucusu ile açılan bir ekranı gözler önüne seriyor.

Parmak izi ile açılan ekran

Teknolojinin hızına yetişmek ciddi anlamda zorlaştı. Özellikle de son dönemlerde, büyük heveslerle aldığımız teknolojik bir ürünün çok çabuk eskidiğine tanık oluyoruz. Örneğin bu sene FaceID özelliğinden ötürü bir iPhone X alıyorsunuz. Fakat önümüzdeki yıl bundan çok daha iyi bir teknoloji ile karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla, sizin çok etkilendiniz ve önemli bir meblağ ödediğiniz o teknoloji 1 senede eskiyip gidiyor. Bu durumun temel nedeni ise Apple, Samsung, Huawei gibi dev firmaların rekabet dürtüsü diyebiliriz. Zira teknoloji dünyasının dev isimleri, her sene daha iyi bir teknoloji ile müşteri kitlesini genişletebilmek için önemli atılımlar yapıyor.

Samsung yeni bir ekran üzerinde çalışıyor

Yapılan teknolojik atılımların bir çoğunun patent aşamasında kaldığını söylemek, sanırım pek de yanlış olmayacaktır. Zira şimdiye kadar pek çok absürt patent ile karşılaştık. Örneğin Samsung’un 2015’ten beri teknoloji gündemini meşgul eden bir katlanabilir ekranlı telefon patenti mevcut. Fakat henüz somut bir şey ortaya konulmuş değil.

Güney Koreli teknoloji devinin patentler konusunda çok hevesli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat aynı şeyi, bu patentleri hayata geçirme konusunda söylememiz doğru olmaz. Zira geçtiğimiz gün Samsung yeni bir patent daha aldı. Bu patent, parmak izi okuyucusu ile açılan bir ekranı gözler önüne seriyor. Rulo şeklinde bir yapıya sahip olan bu cihaz, son derece kullanışlı bir yapıya sahip. Muhtemelen esnek OLED ekran teknolojisinden yararlanan bu cihazın ne derece işlevsel olduğu ise şimdilik koca bir soru işareti.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji parmak izi Samsung

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