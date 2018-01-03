Parmak izi ile açılan ekran

Teknolojinin hızına yetişmek ciddi anlamda zorlaştı. Özellikle de son dönemlerde, büyük heveslerle aldığımız teknolojik bir ürünün çok çabuk eskidiğine tanık oluyoruz. Örneğin bu sene FaceID özelliğinden ötürü bir iPhone X alıyorsunuz. Fakat önümüzdeki yıl bundan çok daha iyi bir teknoloji ile karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla, sizin çok etkilendiniz ve önemli bir meblağ ödediğiniz o teknoloji 1 senede eskiyip gidiyor. Bu durumun temel nedeni ise Apple, Samsung, Huawei gibi dev firmaların rekabet dürtüsü diyebiliriz. Zira teknoloji dünyasının dev isimleri, her sene daha iyi bir teknoloji ile müşteri kitlesini genişletebilmek için önemli atılımlar yapıyor.

Samsung yeni bir ekran üzerinde çalışıyor

Yapılan teknolojik atılımların bir çoğunun patent aşamasında kaldığını söylemek, sanırım pek de yanlış olmayacaktır. Zira şimdiye kadar pek çok absürt patent ile karşılaştık. Örneğin Samsung’un 2015’ten beri teknoloji gündemini meşgul eden bir katlanabilir ekranlı telefon patenti mevcut. Fakat henüz somut bir şey ortaya konulmuş değil.