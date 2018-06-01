Performans testinde ortaya çıktı

Bildiğiniz gibi Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo, önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikle yeni akıllı telefonu vivo NEX’i resmen tanıtacak. NEX’in tanıtımı yaklaştıkça telefonla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. vivo’nun yeni telefonu bugün Geekbench performans testinde görüldü. Bu sayede telefonun teknik özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Vivo NEX ve NEX S önümüzdeki ay tanıtılacak



Geekbench’te test edilen yeni vivo telefonun teknik özellikleri arasında Snapdragon 710 ve 4 GB RAM yer alıyor. Daha önce çıkan söylentilerde telefonun Snapdragon 845 yonga seti kullanacağı söyleniyordu. Bu yüzden Geekbench’te görülen bu modelin şu ana kadar söylentiden ibaret olan NEX S olabileceği söyleniyor.

940 euro gibi yüksek bir fiyatla çıkması beklenen NES’in yanında çıkacak Snapdragon 710’lu NEX S’in daha bütçe dostu olacağı tahmin ediliyor.

vivo’nun hem vivo NEX’i hem de NEX S’i 12 Haziran’da Çin’de düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtması bekleniyor.

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