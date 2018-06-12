Periscope'a Türkiye'den erişim yasağı!

Aslına bakarsanız ülkemizde artık erişim yasağı konularına oldukça alışık olduğumuz aşikar. Bu kez Periscope'a erişim yasağı geldi. İşin ilginci bu kez durum içeriklerden kaynaklanan bir yasaklama değil.
Tamamıyla isim haklarından dolayı açılan bir dava ile ilgili olarak verilen bir karar. Sonuç olarak yasak yasaktır diyerekten haberimizin detaylarına geçelim dilerseniz.
Periscope’a marka adını izinsiz kullanmak iddiasıyla dava açan Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketini mahkeme haklı buldu. Twitter, Apple ve Google'ın ayrı ayrı Periscope markasına dair bütün yayınlarını ve ürünlerini geri çekmesine hükmeden mahkeme, Periscope'un resmi sitesi 'periscope.tv' adresine olan erişiminin de engellenmesine karar verdi.
Her bir markanın savunmalarını dinleyen mahkeme, sonuç olarak Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketini haklı buldu. Bu konuda itirazlarını dile getiren teknoloji devleri, bu kararın düşmesini talep etmekte.
Konu hakkında açıklama yapan Twitter, ''Twitter dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platformdur. Üçüncü kişilerin marka haklarına itina gösteren bir firmadır. ABD’de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’deki markanın varlığından haberdar olması gibi bir yükümlülüğü yoktur.
Ayrıca müvekkil Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyeti tamamen birbirinden farklıdır. Periscope uygulaması, Twitter’ın canlı video uygulamasıdır. Oysa davacının faaliyeti bambaşka bir alandır. Uyuşmazlıkta marka ihlali olduğunu düşünmüyoruz. Periscope teriminin arama motorunda çıkmasını sonlandırmak teknik olarak ve fiilen mümkün değildir. Dava reddedilsin.” dedi.
Konu hakkında mahkeme geri adım atar mı bilinmez ancak artık Periscope'a erişim yasağımızın olduğu da bir gerçek...
Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı
“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!
İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi
Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
Astsubay olmak isteyen genç kızları böyle seçtiler
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum