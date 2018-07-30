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Periscope'da yorum yaparken iki kez düşünün!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

Bundan sonra Periscope üzerinden yorum yaparken iki defa düşünmeniz gerekecek.

Periscope'da yorum yaparken iki kez düşünün!

Her ne kadar internet herkes için sınırsız ve özgür bir dünya olsada bazı kuralların da getirilmesi gerekebiliyor. Özellikle küfürler, hakaretler, ölüm tehditleri, ırkçılık ve cinsiyetçilik içeren yorumlara karşı. Bu hayatımızın bir parçası. Mutlaka herkes internette bu tarz yorumlara denk gelmiştir.

Özellikle sosyal paylaşım platformları bu konuda gerekli çalışmaları yapmakta. Örneğin Facebook üzerinden gördüğünüz olumsuz bir yorumu raporladığınız zaman firma buna anında karşılık verebiliyor ve yorumu kaldırabiliyor.

Twitter ise Periscope'da da sayısı sürekli artan şiddet içerikli yorumlar için benzer bir yöntem kullanmaya başlayacağını açıkladı ancak Periscope'da işler biraz daha farklı olacak.

Bir kullanıcı tarafından şikayet alan herhangi bir yorum, rastgele seçilmiş birkaç kullanıcıya daha sorulacak ve çoğunluk için yorum sakıncalı bulursa, yorum yapan kişinin hesabı askıya alınacak.

Bizce adil, peki ya sizce? Normalinde zamanında buna benzer bir özellik vardı ancak kullanıcı sadece o yayından uzaklaştırılıyordu, bir yaptırım uygulanmıyordu kısacası. Bu kural sadece Periscope için de geçerli olmayacak. Aynı durum Twitter için de geçerli.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Periscope teknoloji

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