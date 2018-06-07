PES 2019 Alman devi ile masaya oturdu

Konami, PES 2019 üzerine yaptığı lisans hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Hatırlanacağı üzere oyun duyurulmadan kısa bir süre önce Konami ve UEFA tarafından yapılan ortak açıklamada ikili arasında sona eren lisans anlaşmasının uzatılmayacağı belirtilmişti.

Sonrasında Konami cephesi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lisansları yerine, yerel liglerin lisanslarına yoğunlaşmak istediklerini belirten bir açıklamada bulunmuştu.

Fakat Konami tarafından hala dişe dokunur bir lisans anlaşması gelmiş değil. Üstüne üstlük geçtiğimiz günlerde B. Dortmund ile olan lisans anlaşmasının da feshedildiği açıklanmıştı.

Dortmund ile olan anlaşmasını sürpriz bir şekilde iptal eden Konami, PES 2019 için bir başka Alman kulübü ile el sıkıştı. Japon oyun devinden yapılan açıklamada, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile lisans anlaşmasının imzalandığı belirtildi. İmzalanan anlaşma ile kulübün oyuncularından, stadına kadar tüm detayları PES 2019’da karşımıza çıkacak.

Açık konuşmak gerekirse, Konami tarafından atılan bu adımın oyun severlerde yoğun bir heyecana zemin hazırlaması pek de mümkün görünmüyor. Zira oyuncular artık saçma sapan takım isimleri yerine FIFA’da olduğu gibi tamamı lisanslı liglerle oynamak istiyorlar. Lakin, görünen o ki PES 19’da da uydurma isimli takım ve oyuncularla yola devam edeceğiz.

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