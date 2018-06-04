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PES 2019’da her takım var Borussia Dortmund yok! İşte nedeni…

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde ön satışa çıkan ve fiyatı belli olan PES 2019’un yapımcısı KONAMI’den şaşırtıcı bir açıklama geldi. KONAMI’nin açıklamasına göre PES 2019’da Alman panzeri Borussia Dortmund futbol takımı yer almayacak.

PES 2019’da her takım var Borussia Dortmund yok! İşte nedeni…

Pes 2019 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı ve ön satışa açıldı. Bu yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi lisanslarını kaybeden PES 2019’un yapımcısı KONAMI, bu eksikliği 9 yeni ligi bünyesine katarak tamamladı. Ancak Almanya BundesLiga’dan Borussia Dortmund takımı PES 2019’da bir eksikliğe daha yol açtı.

KONAMI: PES 2019’DA BORUSSİA DORTMUND YER ALMAYACAK

KONAMI’nin resmi sitesinden yapılan bir açıklama ile bu yıl PES 2019’da Borussia Dortmund takımının yer almadığı duyuruldu. Açıklamada 2020 yılına kadar Borussia Dortmund ile arasında bir lisans anlaşması olduğunu hatırlatan KONAMI, buna rağmen Borussia Dortmund’un PES 2019’da yer almayacağını söyledi. Sözleşmenin neden bozulduğu ise paylaşılmadı.Borussia Dortmund tarafından da herhangi bir bilgi paylaşılmayınca iki şirketin para konusunda bir anlaşma sağlamadığı dedikoduları yayıldı. Bu dedikodular hala yalanlanmış değil.

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PES 2019’DAKİ AYRILIK DİĞER TAKIMLARA SIÇRAYABİLİR

Yakın bir zamanda her iki taraftan birinin açıklama yapıp asıl nedeni duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Borussia Dortmund’un PES 2019’dan ayrılışı bir domino etkisi yaratıp diğer takımlara da sıçrayabilir. Bakalım gittikçe kan kaybeden PES 2019’dan başka ayrılan takımlar olacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Konami PES 2019 Borussia Dortmund Bundesliga

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