PES 2019 ne zaman çıkacak?

Futbol oyunları da bunlardan biri. Örneğin ülkemizde bitmek bilmeyen bir PES tutkusu var. Özellikle de PES 2013. Bugün rastgele bir PS4 kafeye gitseniz, mutlaka PES 2013 oynayan birilerine rastlarsınız. Keza PES 2013’ten sonrası ülkemizde pek tutmadı. Belki PES 2019 ile işler biraz değişebilir.

Geçtiğimiz gün Hong Kong PS Store’da PES 2019’un listelendiği fark edildi. Bu listelemede oyun hakkındaki bazı detaylar ve birkaç ekran görüntüsü bulunuyordu. Bunu fırsat bilen oyuncular ekran görüntülerini kaydetti. Zaten bu listeleme kısa bir süre sonra kaldırıldı.

PS Store'da yer alan bilgilere göre PES 2019 gerçek liglerle gelecek. Lisans alanında önemli eklemelerin olduğu ve lisanslı lig sayısının hayli arttırıldığı belirtiliyor. Kim bilir, belki bu ligler arasında Türkiye Süper Ligi de bulunuyordur.

4K HDR görüntü desteğine de sahip olması beklenen PES 19, serinin eski oyunlarında bulunan ve oldukça beğeni toplayan ŞL ve Avrupa Kupası modlarından mahrum olacak.

Hatırlanacağı üzere UEFA ve Konami arasındaki 10 yıllık lisans anlaşması PES 2018 ile birlikte sona ermişti. Dolayısıyla yeni bir anlaşma imzalanana kadar PES serisinde ŞL müziği bir daha çalmayacak.

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