PES FIFA’yı çalımladı! PES 2019 resmen duyuruldu

Pro Evolution Soccer 2019 yani diğer adıyla PES 2019 artık resmi. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir sızıntı ile gündeme gelen ve birkaç özelliği sızdırılan PES 2019, sonunda KONAMİ tarafından resmi bir açıklama ile duyuruldu.
PES 2019’DA ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR MI?
PES 2019’un öne çıkan yanı yenilenen lig lisansları. Henüz hangi liglerin PES 2019’da yer aldığı bilinmiyor ancak lig sayısının arttığı sıkça dile getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi lisansları ise PES 2019 için hala muamma. KONAMİ yaptığı açıklamada, UEFA lisansları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. En çok merak edilen konulardan biri olan UEFA lisansının KONAMİ tarafından dile getirilmemesi UEFA lisanslarının PES 2019’da olmadığını haber veriyor gibi. Ancak oyunun ilk incelemesi ile birlikte bu soru işaretleri de ortadan kalkacaktır.
PES 2019 FİYATI
PlayStation 4 Pro ve Xbox One X kullanan oyuncular için 4K HDR desteğini de alan PES 2019, 30 Ağustos’ta satışa çıkacak. Hatırlatmakta fayda var; Geçtiğimiz günlerde çıkan PES 2019 sızıntısında da 30 Ağustos işaret ediliyordu. Eğer siz Ağustos’a kadar beklemek istemiyorsanız, Pes 2019’un PS4 sürümü ülkemizde 179 TL’den, Xbox One X sürümü ise 152 TL’den ön siparişe sunuldu bile.
PES 2019 DAVİD BECKHAM’I UNUTMADI
Oyunun futbolun efsane ismi David Beckham için tasarlanan versiyonu ise 209TL’den (PS4) ve 177 TL’den (Xbox), futbolun efsane isimlerinin PES 2019’da buluştuğu Legend Edition versiyonu ise 239 TL’den (PS4) ve 203 TL’den diğer sürümler ile birlikte ön siparişe çıktı. PES 2019’un açıklanmasından sonra şimdi sıra FIFA 19’dan gelecek güzel haberlerde. Görünüşe göre bu yaz futbol oyunları için oldukça sıcak geçecek.
100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?
Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Dünyanın en güçlü insanları kimler? Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum