PES FIFA’yı çalımladı! PES 2019 resmen duyuruldu

Pro Evolution Soccer 2019 yani diğer adıyla PES 2019 artık resmi. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir sızıntı ile gündeme gelen ve birkaç özelliği sızdırılan PES 2019, sonunda KONAMİ tarafından resmi bir açıklama ile duyuruldu.

PES 2019’DA ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR MI?

PES 2019’un öne çıkan yanı yenilenen lig lisansları. Henüz hangi liglerin PES 2019’da yer aldığı bilinmiyor ancak lig sayısının arttığı sıkça dile getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi lisansları ise PES 2019 için hala muamma. KONAMİ yaptığı açıklamada, UEFA lisansları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. En çok merak edilen konulardan biri olan UEFA lisansının KONAMİ tarafından dile getirilmemesi UEFA lisanslarının PES 2019’da olmadığını haber veriyor gibi. Ancak oyunun ilk incelemesi ile birlikte bu soru işaretleri de ortadan kalkacaktır.

PES 2019 FİYATI

PlayStation 4 Pro ve Xbox One X kullanan oyuncular için 4K HDR desteğini de alan PES 2019, 30 Ağustos’ta satışa çıkacak. Hatırlatmakta fayda var; Geçtiğimiz günlerde çıkan PES 2019 sızıntısında da 30 Ağustos işaret ediliyordu. Eğer siz Ağustos’a kadar beklemek istemiyorsanız, Pes 2019’un PS4 sürümü ülkemizde 179 TL’den, Xbox One X sürümü ise 152 TL’den ön siparişe sunuldu bile.