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Pil teknolojilerine dev yatırım gerçekleştirdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2018 08:54 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen elektrikli otomobillerde kullanılan Solid-state pil teknolojisine yöneliyor. Alman üretici bu kapsamda ABD’li pil üreticisi QuantumScape firmasına 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. İşte detaylar.

Pil teknolojilerine dev yatırım gerçekleştirdi!

Solid-state pil teknolojisi lityum-iyon pillerde bulunan sıvı elektrolitlerin yerine katı elektrolitlerin kullanıldığı katı hal pillerinde kullanılıyor. Bu tür piller otomotiv endüstrisinin geleceği konumundaki elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon pillere güçlü bir alternatif olarak görülüyor. Hatta güçlü bir alternatifin de ötesine son dönemde potansiyel bir rakip haline geldi.

Alman otomotiv devi Volkswagen ise katı hal pillerine yatırım yapan son üreticilerden biri. Volkswagen, bu teknoloji ile hali hazırda lityum-iyon piller kullandığı E-Golf modelinin menzilini arttırmayı planlıyor. Katı hal pilleri mevcut lityum-iyon piller ile karşılaştırıldığında neredeyse iki kat daha fazla verim sağlıyor. Örneğin E-Golf için verilen teknik özellikler arasında tek bir şarjla aracın maksimum 300 km yol kat edebileceği belirtiliyor. Araçta kullanılan lityum-iyon piller katı hal pilleri ile değiştirildiğinde bu rakamın 750 km’ye çıkması mümkün olacak.

Volkswagen, ABD’li pil teknoloji firması QuantumScape ile ortak çalışacak!

Son altı yıldır QuantumScape ile işbirliği yapan Volkswagen, geçtiğimiz günlerde ABD’li şirkete tek seferde tam 100 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. Bu ciddi yatırım ile QuantumScape ile katı hal pillerinin üretimini ortaklaşa gerçekleştirecek olan VW, 2025 yılına kadar kendi pillerini üretebilmek için yeni bir tesis açmayı planlıyor.
QuantumScape CEO’su Jagdeep Singh yatırımla ilgili olarak “Volkswagen dünyanın en büyük otomobil üreticisi olarak ürün yelpazesindeki elektrifikasyon çalışmaları ile sektöre öncülük etmektedir. QuantumScape, solid-state pil teknolojisinin daha yüksek verimi, daha hızlı şarj süreleri ve yüksek güvenliği ile yeni nesil güç aktarma organlarını önemli ölçüde destekleyecektir” şeklinde bir açıklama yaptı.

Alman üreticinin araştırma departmanı Volkswagen Group Research’ün başındaki isim Dr. Axel Heinrich ise yatırımla ilgili şunları söyledi: “ Katı hal pilleri e-hareketlilik için bir dönüm noktası olacak. QuantumScape gibi yenilikçi bir ortakla stratejik işbirliğimizi güçlendirerek Volkswagen için gelecek vaat eden solid-state pil teknolojilerine erişim sağladık. VW, sıfır emisyon stratejisine doğru bir adım daha atıyor.”

Ancak VW katı hal pilleri hedefleri konusunda yalnız değil. Toyota, BMW ve Porshce gibi otomotiv devleri de bu alana büyük yatırımlar planlıyorlar.

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Volkswagen Almanya otomobil

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