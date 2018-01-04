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Pixel 2'nin portre modu tüm telefonlara geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 04.01.2018 17:16 | Son Güncelleme 9 saat önce

Google Pixel 2 ve Nexus için hazırlanan Pixel 2'nin portre modu üzerine çalışan yazılım geliştiriciler, tüm çalışmalara sonunda Pixel 2 portre modunu tüm telefonlar için geçerli kıldı.

Pixel 2'nin portre modu tüm telefonlara geldi!

Google Pixel 2 Portre Modu, Google Pixel, Nexus 6P ve Nexus 5X modelleri için hazır hale gelmişti. Bu uyarlama sonunda Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri için geçerli olan portre modu bahsi geçen cihazlarda da aktif hale gelmişti. Pixel 2'nin portre modu şimdi tüm telefonlarda kullanılabilecek.

XDA Developer sitesinin bir kullanıcısı olan ve Arnova8G2 kullanıcı adı kullanan kişi, kamera modlama çalışmalarına Pixel 2 portre modunu da eklemiş ve üzerine çalışmaya başlamıştı. Yapılan son testler sonunda, artık Pixel 2'nin portre modu tüm telefonlarda kullanılabilecek. Yalnız Pixel 2 portre modunu kullanmak isteyen kişilerin cihazlarında, Android 8.0 Oreo güncellemesi olması gerek. Onun haricinde kullanıcıların bir de, Camera NX V7.3 adlı apk dosyasını indirmeleri ve ardından kurulumu yapmaları gerek. Tüm bu işlemler sonunda kullanıcılar, Pixel 2 portre modundan yaralanabilecek.

İndirme Linki: https://androidfilehost.com/?fid=889964283620775729

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Nexus Google Pixel 2

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