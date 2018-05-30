Pixel 3 bu sonbaharda çıkması bekleniyor

Google, Pixel akıllı telefon serisinin yeni üyelerini tanıtmaya hazırlanıyor. Google Pixel 3 ve 3 XL olması beklenen yeni modeller henüz tanıtılmadı ancak bugün sızdırılan bilgiler sayesinde telefonlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Görünen o ki Google da iPhone X’ten sonra moda olan çentikli ekran trendine uyacak.
Hatırlayacağınız gibi Android P hakkında çıkan ilk detaylar, yeni işletim sisteminin çentikli ekranları destekleyecek şekilde hazırlandığını göstermişti. Bu da Google’ın ileride çentikli ekranlara geçebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Pixel 3 ve 3 XL hakkında çıkan yeni bilgiler, bu yorumların gerçeği yansıttığını gösteriyor.
Bugün, Pixel 3 ve 3 XL’a ait olduğu söylenen ekran kılıflarının görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerde Pixel 3 normal ekranla gelirken Pixel 3 XL’ın çentikli ekrana sahip olacağı açıkça görülüyor.
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