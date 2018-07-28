Pixel 3 ve Pixel 3 XL sonbaharda geliyor

İlk kez 2016 yılında tanıtılıp büyük beğeni toplayan Pixel ailesi, kendine has bir müşteri kitlesi oluşturmayı başarmış durumda. ABD’li şirket sevilen ailesini 3. nesliyle güncellemeye hazırlanırken, basının eline de birtakım bilgiler geçiyor; birkaç saat önce yepyeni Pixel 3 XL fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

Kılıfla birlikte görüntülenen cihaz, beklenen unsurlara sahip. Öncelikle ön yüzdeki çentik dikkat çekiyor. Google da bu akımdan etkilenmiş. Bu çentiğin içerisinde ise yine beklendiği gibi çift kamera kurulumu yer alıyor, ancak bu ikinci kameranın tam olarak hangi işi yapacağı belli değil.

Öte yandan arkaya döndüğümüzde tek kamera ve parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki ultrasonik sensör mevcut değil.

Google’ın geçtiğimiz iki nesli 4 Ekim‘de duyurduğunu düşünürsek 3. neslin de 4 Ekim tarihinde gelmesi çok büyük sürpriz olmaz. Bununla birlikte, modellerin ilk satışlarının ekim sonuna doğru başlayacağı düşünülüyor.

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