Teknoloji devi Apple'ın kendi hesaplarına göre 2018 yılının üçüncü çeyreğine tekabül eden nisan-haziran döneminde geliri geçen yıla göre yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net kârı da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştı. Açıklanan rakamlara göre firmanın net kâr ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre yükseldi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 45,41 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa değeri 1 milyar dolara koşuyor. Apple kâr ve gelirini artırdı

Firmanın net kârı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak yüzde 32,1 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,34 dolara tırmandı. Apple'ın net kâr ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu gelmesiyle New York Borsası'nın kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı.

Piyasa değeri anlamında Amazon ve Microsoft gibi devlerle rekabet eden Apple, bir aksilik olmazsa kısa süre sonra 1 milyar dolar değere ulaşan ilk teknoloji şirketi olacak.

Apple'ın piyasa değeri 956 milyar dolar