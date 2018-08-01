Teknoloji devi Apple'ın kendi hesaplarına göre 2018 yılının üçüncü çeyreğine tekabül eden nisan-haziran döneminde geliri geçen yıla göre yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net kârı da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştı. Açıklanan rakamlara göre firmanın net kâr ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre yükseldi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 45,41 milyar dolar gelir elde etmişti.
Piyasa değeri 1 milyar dolara koşuyor. Apple kâr ve gelirini artırdı
Firmanın net kârı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak yüzde 32,1 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,34 dolara tırmandı. Apple'ın net kâr ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu gelmesiyle New York Borsası'nın kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı.
Piyasa değeri anlamında Amazon ve Microsoft gibi devlerle rekabet eden Apple, bir aksilik olmazsa kısa süre sonra 1 milyar dolar değere ulaşan ilk teknoloji şirketi olacak.
Apple'ın piyasa değeri 956 milyar dolar
Salı gününü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3,9 artışla 197,67 dolara kadar tırmandı. Çarşamba günü firmanın hisse başına değerinin 198,95 dolar seviyesine ulaşması durumunda, Apple tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine yükselen ilk şirket olacak. Salı günü itibarıyla yaklaşık 956 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor.
iPhone ve iPad satışları artıyor, Mac satışları düşüyor!
Apple'ın iPhone ve iPad tablet satışları da aynı dönemler itibarıyla artış kaydetti. Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışları da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştı. Mac satışları ise yüzde 14 azalarak 3 milyon 720 bine geriledi.
Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 31,4 artışla 9,55 milyar dolara çıktı. Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir de yüzde 37 artarak 3,74 milyar dolar oldu.
Kaynak: Teknolojioku
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