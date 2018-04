Piyasa kızışıyor! Samsung Android Go'lu telefon üretecek

Android Go için sıra Samsung’ta… Daha önce birçok giriş seviyesi akıllı telefon üreticisinin tercihi olan Android Go işletim sistemi düşük RAM kullanımı ile öne çıkıyor. Öyle ki Android Go 512MB RAM’e sahip akıllı telefonlarda bile tam performanslı olarak çalışabiliyor. Büyüklü küçüklü birçok üreticinin tercihi olan Android Go artık Samsung’un gözbebeği olacak gibi.

SAMSUNG’UN ANDROİD GO’LU İLK TELEFONU GALAXY J2 CORE OLACAK



Android Go’lu ilk Samsung telefonu Geekbech testinde ortaya çıktı. Geekbench’te listelenen Android Go’lu Samsung telefonu SM-J260G kod adına sahip. Bu kod adı Galaxy J2 Core modeline ait. Yani Samsung’un Android Go kullandığı ilk akıllı telefonu Galaxy J2 Core olacak.

Test sonuçlarına göre Galaxy J2 Core Geekbench testinden tek çekirdekte 625 puan, çoklu çekirdekte 1747 puan alıyor. Bu puanlar gerçeği söylemek gerekirse oldukça düşük. Ancak telefonun giriş seviyesi olarak konumlandırılacağını ve düşük fiyatıyla öne çıkacağını unutmamak gerek.

ANDROİD GO’LU GALAXY J2 CORE’UN ÖZELLİKLERİ



Galaxy J2 Core’un Geekbench’te görülen özellikleri de telefonun oldukça düşük özelliklere sahip olduğunu doğruluyor. Yazılanlara göre Galaxy J2 Core’da 1.43 GHz gücünde çalışan bir Exynos ARM Cortex-A53 işlemci yer alacak. Bu işlemciye 1GB RAM eşlik edecek. Telefon, Android Go’nun son sürümü Android Go 8.1 ile kutusundan çıkacak. Şimdilik Geekbench’te karşımıza çıkan Galaxy J2 Core’un ne zaman satışa çıkacağı ise bilinmiyor.