Piyasadaki akıllı telefonlardan farklı olacak

Bildiğiniz gibi Microsoft bir türlü tutunamayan Windows Phone’dan vazgeçmiş ve akıllı telefon pazarından çekilmişti. Ancak o günden beri şirketin bu pazara geri dönebileceği konuşuluyor. Şirkete yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler Surface Phone adını yeni bir mobil cihaz üzerinde çalışıldığını söylüyor.

Bu yeni mobil cihaz uzun süredir gündemde olsa da şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Ancak son gelen bilgilere bakılırsa proje bu yıl sonunda gerçeğe dönüşebilir. Microsoft’un yeni mobil cihazını bu yıl satışa sunabileceği söyleniyor. Benzer bir proje üzerinde çalışan Intel, Microsoft’un yeni mobil cihazını bu yıl çıkaracağına inanıyor.

Surface Phone ilk ortaya çıktığında benzersiz özelliklere sahip bir akıllı telefon olacağı söyleniyordu. Ancak son dönemde paylaşılan bilgilerde projeden mobil cihaz olarak bahsediliyor. Bunun sebebi cihazın bilindik akıllı telefonlardan farklı olması.

Çift ekrana sahip olacağı söylenen cihaz tam anlamıyla bir akıllı telefon olmayacak. Bunun yerine tablet, akıllı telefon ve laptop arasındaki çizgileri bulanıklaştıran yepyeni bir konsept olacak.

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