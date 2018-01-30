Plantronics Voyager 5240 inceleme altında

Plantronics, kendi geliştirdiği gelişmiş adaptif gürültü engelleyici sistemi ile dış çevrenin oluşturduğu gürültüyü ve yankılanmayı ortadan kaldırarak, telefon çağrılarında üstün bir ses performansı sunuyor. Üzerinde bulunan dört adet adaptif mikrofon ve Windsmart teknolojisi ile birlikte, hangi ortamda olursanız olun çevredeki gürültü temizleniyor ve sesinize odaklanarak daha kaliteli bir görüşme sağlanıyor. Rüzgarın oluşturduğu seslere karşı tam altı kat bir koruma sağlayan Voyager 5240, kullanıcıyı ortamı dert etmekten kurtarıyor. Sesli komut sistemi Bluetooth teknolojisini destekleyen tüm cihazlara kolayca bağlanabilen Voyager 5240’ın diğer bir özelliği, sesli komutlarla yönetilebilmesi. Tek bir dokunuş ile Siri, Google Now veya Cortana’ya sesli komutlar verebiliyorsunuz. Rehberinize erişip konuşmalar yapabiliyorsunuz veya SMS yollayabiliyorsunuz. Bununla birlikte müzik dinleyebildiğiniz gibi, yol tarifi alabiliyorsunuz, İnternette gezebiliyorsunuz ve takvime yeni toplantılar ekleyebiliyorsunuz. Telefon çaldığında da arayanın kim olduğu bilgisi de veriliyor.

Buraya kadar her şey çok güzel. Fakat Voyager 5240’ın ne yazık ki Türkçe dil sorunu var. Ürünü tam performans kullanmak için İngilizce komut vermeniz gerekiyor. Örneğin Answer diyerek görüşmeleri kabul edip Ignore diyerek de sonlandırabiliyorsunuz. Tasarım Voyager 5240 kulağa çok iyi oturuyor ve kullanıcıya kesinlikle bir rahatsızlık vermiyor. Ağırlık merkezinin dengeli bir şekilde dağıldığı tasarım sayesinde bu ürünü tüm gün kulağınızda taşıyabiliyorsunuz. Ergonomik yapıdaki kulaklık yastığı neredeyse hissedilmiyor. Ter ve yağmura karşı dayanıklı olan bu kulaklık, dünya çapındaki kulak yapılarının yüzde 90’ına uygun şekilde tasarlandı. Sadece 20 gr ağırlığında olan Voyager 5240, aynı anda iki cihaza bağlanarak yedi saat boyunca bir kullanım sunabiliyor. Ürün ile beraberinde verilen taşınabilir portatif şarj aparatı sayesinde ise, kullanıcıya ekstradan 14 saat konuşma sunuluyor. Masa üstü şarj ünitesi olarak da kullanabileceğiniz bu şarj kutusu, kulaklığıı 90 dakikada tam şarj edebiliyor.

Sessiz bağlantı durumu Ürünün diğer bir özelliği kuşkusuz sessiz bağlantı durumu. Voyager 5240 dinamik bir sessiz bağlantı durumu teknolojisine sahip. Üzerinde bulunan düğmeye basarak ürünü sessize almanız mümkün. Voyager 5240’in özelliği siz farkına olmadan konuştuğunuzda sizi uyarması. Hata belli zaman aralıklarında cihazın sessizlik durumu hakkında bilgiler bile alıyorsunuz. Bu esasında önemli bir özellik. Çünkü bu sayede cihazın sesi açık olup olmadığını öğrenip boşuna konuşmamış oluyorsunuz. Bununla birlikte Plantronics Hub uygulamasını telefonunuza kurduğunuzda birçok ayarı değiştirmeniz mümkün. Dil seçeneklerinden tutun, yazılım güncellemesinin kontrolü veya sesli bilgilendirmelerin kişiselleştirilmesi gibi. Tüm bu ayarları telefonunuzdan yapmanız mümkün. Masaüstü ve dizüstü sistemleri ile de Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilen Voyager 5240, yine Plantronics Hub yazılımı yardımıyla çok daha gelişmiş ayarlara erişmenizi imkan sağlıyor. 30 m etki mesafesi Benzer Bluetooth kulaklıklar 10-15 metrelik bir çekim alanına sahip iken, Voyager 5240 30 metreye kadar bir menzile ulaşabiliyor. Telefonun çok iyi çekmediği yerlerde bu çok önemli bir avantaj. Telefonu sabit bir yerde koymanız gereken bir durumda Voyager 5240 sizi kesinlikle yarı yolda bırakmıyor.