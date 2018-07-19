Play Store’da kullanıcılar daha az para harcıyor

Şu uzun süredir bilinen bir gerçek ki, online içeriklere Android kullanıcıları, Apple kullanıcılarından daha az para harcıyor. Bu doğrultuda Sensor Tower isimli firmanın yayınladığı son rapor bizi şaşırtmadı.
Elbette bunu dikkate alırken, Android kullanıcılarının Amazon gibi alternatifleri bulunduğunu ve Play Store’un Çin’de yasaklı olduğunu hatırlatalım.
İndirme sayılarıyla başlamak gerekirse, sizin de grafikte görebileceğiniz üzere Google Play, App Store’un indirme sayısını farkla geçmiş durumda. Geçen yılın ilk yarısına göre toplamda %11.3’lük bir artış göze çarpıyor.
Uygulama gelirlerinde ise durum tam tersi. Apple, Google’dan 1.9 kat daha fazla gelir elde etmiş durumda. Genel gelirlerdeki artış dikkat çekerken, Google Play’in bir miktar daha fazla artış elde ettiği de belli oluyor. Bu genel gelir artışının altında yatan en önemli nedenlerinden birisi de Netflix, Spotify gibi abonelik tabanlı servislerin daha popüler hale gelmesi.
Oyun pazarında da durum çok farklı değil, ancak Google’ın mağazası o kadar geride kalmıyor. Bu arada, uygulama gelirlerinde olduğu gibi Play Store geçtiğimiz yıla kıyasla daha fazla ilerleme kaydetmiş durumda.
Sensor Tower ayrıca Google’ın Çin’de yasaklı olduğunu göz önüne alarak bir bilgi daha paylaştı. Bilgiye Çin gelirleri istatistiklerden çıkarıldığında App Store, rakibine yine %30′luk bir fark atıyor.
Bu istatistiklerden çıkarılabilecek en önemli sonuç şu; Apple kullanıcılarını daha verimli şekilde değerlendiriyor. Aradaki kullanım ve indirme sayısı farkına rağmen alınan sonuçlar takdire şayan. Yine de Google’ın daha büyük bir ivmeyle ilerlediğini gözden kaçırmamak gerek.
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